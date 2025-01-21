Исроил армияси қўмондони истеъфога чиқади

Фото: Yonatan Sindel/Flash90
Исроил Мудофаа кучлари (ЦАҲАЛ) штаб бошлиғи генерал-лейтенант Герци Ҳа-Леви шу йилнинг март ойида истеъфога чиқишини маълум қилди. У ҲАМАС террорчилари томонидан 2023 йил 7 октябрда амалга оширилган ҳужумни қайтара олмагани учун «жавобгарликни тан олган ҳолда ўз лавозимини тарк этмоқда», деб ёзди The Times of Israel.
Ҳа-Леви ваколат муддати тугашига 10 ой қолганда, 6 март куни истеъфога чиқади. Бу ҳақда у бош вазир Бинямин Нетаняҳу ва мудофаа вазири Исраэл Кацга мактуб юборди.
Қолган олти ҳафта ичида Ҳа-Леви Исроил армиясининг 7 октябрдаги муваффақиятсизликлари ҳақидаги ҳисоботи устида ишлашни режалаштирмоқда.
2024 йил апрел ойида Исроил ҳарбий разведкаси раҳбари генерал-майор Аарон Ҳалива истеъфога чиққан эди. У ҳам 7 октябр кунидаги муваффақиятсизликлар учун жавобгарликни ўз зиммасига олди. The New York Times хабарига кўра, Исроил разведка идоралари Фаластиннинг ҲАМАС гуруҳи ҳарбий режалари ҳақида 2023 йил 7 октябрдан бир йилдан кўпроқ вақт олдин хабар топган, аммо жиддий қабул қилмаган. «Замин»ни Telegram’да ўқинг!
