Barcelona vs Real Madrid: Lineups and Live Text Commentary
La Liga: Barcelona vs Real Madrid. Kick-off: 26 October, 01:00 (Tashkent time).
After kick-off, events will be updated in the live text commentary.
Barcelona starting lineup: 1. Garcia J., 2. Cancelo J., 5. Cubarsi P., 12. Espart X., 7. Fermin, 17. Gordon A., 10. Lamine Yamal, 18. Martin G., 8. Pedri, 11. Raphinha, 16. Rodri.
Barcelona substitutes: 29. Abdelkarim H., 14. Adeyemi K., 3. Balde A., 22. Bernal M., 41. Campos A., 21. de Jong F., 4. Farinas B., 9. Gabriel Jesus, 6. Gavi, . Goren O., 25. Livakovic D., 13. Szczesny W.
Barcelona head coach: Flick H.
Real Madrid starting lineup: 13. Lunin A., 5. Bellingham J., 17. Cucurella M., 25. Diomande Y., 15. Guler A., 4. Huijsen D., 16. Konate I., 10. Mbappe K., 20. Silva B., 14. Tchouameni A., 8. Valverde F. (captain).
Real Madrid substitutes: 12. Alexander-Arnold T., 6. Camavinga E., 18. Carreras A., 21. Diaz B., 24. Dumfries D., 3. Eder Militao, 9. Endrick, 19. Espi C., 26. Mestre S., 27. Pitarch T., 22. Rudiger A., 40. Voloshyn I.
Real Madrid head coach: Mourinho J.
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