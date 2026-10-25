Barcelona vs Real Madrid: Lineups and Live Text Commentary

·62·Sport
Barcelona vs Real Madrid: Lineups and Live Text Commentary

La Liga: Barcelona vs Real Madrid. Kick-off: 26 October, 01:00 (Tashkent time).

After kick-off, events will be updated in the live text commentary.

Barcelona starting lineup: 1. Garcia J., 2. Cancelo J., 5. Cubarsi P., 12. Espart X., 7. Fermin, 17. Gordon A., 10. Lamine Yamal, 18. Martin G., 8. Pedri, 11. Raphinha, 16. Rodri.

Barcelona substitutes: 29. Abdelkarim H., 14. Adeyemi K., 3. Balde A., 22. Bernal M., 41. Campos A., 21. de Jong F., 4. Farinas B., 9. Gabriel Jesus, 6. Gavi, . Goren O., 25. Livakovic D., 13. Szczesny W.

Barcelona head coach: Flick H.

Real Madrid starting lineup: 13. Lunin A., 5. Bellingham J., 17. Cucurella M., 25. Diomande Y., 15. Guler A., 4. Huijsen D., 16. Konate I., 10. Mbappe K., 20. Silva B., 14. Tchouameni A., 8. Valverde F. (captain).

Real Madrid substitutes: 12. Alexander-Arnold T., 6. Camavinga E., 18. Carreras A., 21. Diaz B., 24. Dumfries D., 3. Eder Militao, 9. Endrick, 19. Espi C., 26. Mestre S., 27. Pitarch T., 22. Rudiger A., 40. Voloshyn I.

Real Madrid head coach: Mourinho J.

Live report LIVE
7
Anthony Gordon (Barcelona) received the ball in space outside the penalty area and shot towards the center of the goal, but Andriy Lunin easily claimed it.
7
Fermín (Barcelona) tried to play a low cross from the edge of the box, but the opposing defenders cleared the ball to safety.
5
Arda Güler (Real Madrid) found space to shoot inside the box, but his shot went just over the crossbar.
3
Anthony Gordon (Barcelona) brings down his opponent. Juan Martinez had a clear view and blows the whistle for a foul.
2
Barcelona seem to be finding their rhythm and have taken control of the ball. They are waiting for the right moment to create new attacking opportunities.
1
The match has just started.
01:03
The players are on the pitch and Barcelona gets the match underway.
01:00
Juan Martínez has been appointed as the main referee for today's match.
01:00
We now know the starting line-ups. You can find them in the match details.
01:00
Welcome to the minute-by-minute text commentary of today's clash. You can follow all the key events on the pitch in text format. Enjoy the game.
BarcelonaReal MadridLa Liga
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

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