Sarukyan y Chimaev dominan a sus rivales, Burroughs cae de forma sensacional

En Las Vegas, Nevada, los aficionados a la lucha libre y al grappling esperaban con ansias el RAF 14 torneo.

Durante la velada, las estrellas de MMA Arman Tsarukyan y Khamzat Chimaev dieron una clase magistral de lucha, mientras que los veteranos Alexander Shlemenko y el legendario campeón olímpico Jordan Burroughs sorprendieron a los fans con derrotas inesperadas.

Tsarukyan no dio opciones a Danis: marcador de 10-0 y presión en el tapiz

En el combate estelar del torneo, la estrella de la UFC Arman Tsarukyan se enfrentó al grappler estadounidense Dillon Danis, conocido por sus polémicas:

La superioridad física no bastó: A pesar de tener una ventaja significativa en peso y tamaño, Danis se mostró impotente ante la velocidad y los ataques intensos de Tsarukyan;

Dominio absoluto: Arman no cedió ni un solo punto, cerrando el combate con una victoria técnica contundente de 10-0 y ganando el cinturón crossover de la RAF en la categoría de peso medio;

Conflicto evitado: Al finalizar el combate, Arman presionó a Danis, quien había provocado un altercado en la rueda de prensa el día anterior. El equipo de seguridad intervino a tiempo para calmar la situación y los luchadores terminaron dándose la mano.

11-0 para Chimaev y sorpresas inesperadas

El resto de los combates de la competición también dejaron resultados destacados:

Khamzat Chimaev — Robbie Lawler (11-0): La estrella de la UFC, Chimaev, se sintió tan cómodo como en un entrenamiento frente al ex campeón Robbie Lawler, logrando una victoria técnica anticipada por 11 puntos de diferencia;

La derrota de Shlemenko: El ex campeón de Bellator, Alexander Shlemenko, sufrió una derrota sorpresa por 0-10 ante el luchador de la UFC Brendan Allen;

La caída de Burroughs: El legendario Jordan Burroughs, campeón olímpico y seis veces campeón mundial, protagonizó la mayor sorpresa de la noche al caer 5-7 ante su joven compatriota Michael Caliendo.

Resultados completos del torneo RAF 14: