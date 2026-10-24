Sarukyan y Chimaev dominan a sus rivales, Burroughs cae de forma sensacional
En Las Vegas, Nevada, los aficionados a la lucha libre y al grappling esperaban con ansias el RAF 14 torneo.
Durante la velada, las estrellas de MMA Arman Tsarukyan y Khamzat Chimaev dieron una clase magistral de lucha, mientras que los veteranos Alexander Shlemenko y el legendario campeón olímpico Jordan Burroughs sorprendieron a los fans con derrotas inesperadas.
Tsarukyan no dio opciones a Danis: marcador de 10-0 y presión en el tapiz
En el combate estelar del torneo, la estrella de la UFC Arman Tsarukyan se enfrentó al grappler estadounidense Dillon Danis, conocido por sus polémicas:
La superioridad física no bastó: A pesar de tener una ventaja significativa en peso y tamaño, Danis se mostró impotente ante la velocidad y los ataques intensos de Tsarukyan;
Dominio absoluto: Arman no cedió ni un solo punto, cerrando el combate con una victoria técnica contundente de 10-0 y ganando el cinturón crossover de la RAF en la categoría de peso medio;
Conflicto evitado: Al finalizar el combate, Arman presionó a Danis, quien había provocado un altercado en la rueda de prensa el día anterior. El equipo de seguridad intervino a tiempo para calmar la situación y los luchadores terminaron dándose la mano.
11-0 para Chimaev y sorpresas inesperadas
El resto de los combates de la competición también dejaron resultados destacados:
Khamzat Chimaev — Robbie Lawler (11-0): La estrella de la UFC, Chimaev, se sintió tan cómodo como en un entrenamiento frente al ex campeón Robbie Lawler, logrando una victoria técnica anticipada por 11 puntos de diferencia;
La derrota de Shlemenko: El ex campeón de Bellator, Alexander Shlemenko, sufrió una derrota sorpresa por 0-10 ante el luchador de la UFC Brendan Allen;
La caída de Burroughs: El legendario Jordan Burroughs, campeón olímpico y seis veces campeón mundial, protagonizó la mayor sorpresa de la noche al caer 5-7 ante su joven compatriota Michael Caliendo.
Resultados completos del torneo RAF 14:
Arman Tsarukyan — Dillon Danis: 10-0 (superioridad técnica)
Khamzat Chimaev — Robbie Lawler: 11-0 (superioridad técnica)
Michael Caliendo — Jordan Burroughs: 7-5
Brendan Allen — Alexander Shlemenko: 10-0 (superioridad técnica)
Pat Downey — Magomed Magomedkerimov: tocado (victoria antes del límite)
Lucía Yépez — Sarah Hildebrandt: 8-7
Sebastian Rivera — Vito Arujau: 11-11 (por criterios de desempate)
Ridge Lovett — Jordan Oliver: 13-2 (superioridad técnica)
Yonger Bastida — Zach Elam: 9-1
Akhmed Gadzhimagomedov — Mekhi Lewis: 5-4
Bella Mir — Hope Chase: 10-0 (superioridad técnica)
Dylan Ragusin — Juan Archuleta: 10-0 (superioridad técnica)
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