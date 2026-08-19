«¡Quiero pelear!» : Khamzat Chimaev lanza una exigencia pública a Dana White

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«¡Quiero pelear!» : Khamzat Chimaev lanza una exigencia pública a Dana White

Khamzat Chimaev, una de las estrellas más mediáticas de la división de peso medio de la UFC, lanzó una protesta inesperada contra la dirección de la organización. La próxima pelea del «Borz», despojado del cinturón de campeón en mayo, aún no ha sido anunciada y su enfado va en aumento. ¿Qué impide a Chimaev regresar al octágono y por qué está presionando públicamente a Dana White?

Mensaje directo a Dana White: la paciencia de Chimaev se agotó

El luchador checheno, que no quiere quedarse sin pelear, se dirigió directamente al presidente de la UFC, Dana White, a través de su página oficial en redes sociales con una pregunta cargada de sorpresa y exigencia:

«¿Qué estamos esperando? ¡Quiero pelear, Dana White!», afirmó Khamzat Chimaev.

De este modo, Chimaev demostró que está listo para regresar de inmediato al octágono tras su derrota y recuperar su posición anterior.

La situación de Khamzat Chimaev y el cinturón del peso medio

Indicador

Situación y datos clave

Luchador

Khamzat Chimaev («Borz»)

Última pelea

En mayo de 2026 contra Sean Strickland (derrota por decisión controvertida)

Condición de campeón

Excampeón del peso medio

Obstáculo para la revancha

Strickland no podrá pelear hasta diciembre debido a una lesión en el hombro

Próximo combate

5 de septiembre, Moscú (torneo RAF) — en lucha libre contra Tyron Woodley

La lesión de Strickland y el combate de lucha en Moscú

En mayo de este año, Khamzat Chimaev sufrió la primera derrota de su carrera al perder ante Sean Strickland por una controvertida decisión de los jueces. Aunque Chimaev exigió de inmediato una revancha, el actual campeón Strickland anunció que no podrá regresar al octágono hasta diciembre como mínimo debido a una grave lesión en el hombro.

Sin embargo, Khamzat no quiere perder el tiempo y busca mantener su estado de forma: el 5 de septiembre en Moscú, subirá al tapiz para enfrentarse al excampeón de la UFC Tyron Woodley en el combate estelar del torneo RAF, bajo las reglas de la lucha libre.

¿Creen que Khamzat Chimaev podría recuperar el cinturón de campeón si se organiza una revancha contra Sean Strickland?

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Khamzat ChimaevDana WhiteUFCSean StricklandMoscú
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Shuhrat Razzakov
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