¡Choque explosivo: Arman Tsarukyan y Dillon Danis lucharán por el cinturón!

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¡Choque explosivo: Arman Tsarukyan y Dillon Danis lucharán por el cinturón!

el contendiente número 2 del ranking de peso ligero de la UFC Arman Tsarukyan y el showman de los deportes de combate, campeón del peso semipesado de la liga Misfits, Dillon Danis, se enfrentarán oficialmente por el título. Este duelo de grappling, que genera gran expectación entre los aficionados a los deportes de combate, tendrá lugar el 3 de octubre en Las Vegas, Estados Unidos.

Este esperado enfrentamiento del torneo RAF 14 será el combate estelar, con el título del peso medio de campeón de la RAF y su cinturón en juego.

El gran duelo de grappling en Las Vegas

El combate entre Arman Tsarukyan y Dillon Danis no es un simple enfrentamiento de grappling, sino un choque entre dos escuelas y dos personalidades muy diferentes. Tsarukyan, uno de los principales aspirantes al título del peso ligero de la UFC, ha decidido volver a poner a prueba su talento en el suelo.

Su rival será Dillon Danis, antiguo compañero de entrenamiento de Conor McGregor, famoso por sus declaraciones polémicas y sus provocaciones en las redes sociales.

¡Choque explosivo: Arman Tsarukyan y Dillon Danis lucharán por el cinturón!

La historia de Tsarukyan y Danis en la liga RAF

Ambos luchadores tienen experiencia compitiendo en la organización RAF (Submission Grappling), y para los dos su próximo combate tendrá cierto aire de revancha:

  • Arman Tsarukyan: Tras debutar en la liga RAF en julio, perdió por decisión en los puntos ante el excampeón interino de la UFC, Colby Covington, después de un combate intenso y sin concesiones. Esta vez, Tsarukyan busca recuperarse y conquistar su primer cinturón.

  • Dillon Danis: El récord de Dillon en la liga RAF no es precisamente alentador por ahora: 0-2. Primero perdió ante Colby Covington y posteriormente se enfrentó sobre el tatami a la estrella de la UFC Khamzat Chimaev, sufriendo una nueva derrota.

El recuerdo de la polémica y la pelea multitudinaria con Chimaev

La última participación de Dillon Danis en un torneo de la RAF no solo quedó marcada por la derrota, sino también por una gran pelea. Tras el intenso duelo contra Khamzat Chimaev, se produjo una trifulca entre los dos equipos sobre el escenario y fuera del recinto.

La situación se volvió tan tensa que solo fue posible restablecer el orden después de la intervención del personal de seguridad y la policía. Esta vez, el torneo de Las Vegas también promete mucha tensión y una enorme presión psicológica.

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Shuhrat Razzakov
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