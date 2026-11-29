«El cinturón de peso ligero es mío, no esperaré más»: Tsarukyan lanza un ultimátum a Gaethje
El líder del ranking de peso ligero de la UFC (70,3 kg), el artista marcial mixto armenio Arman Tsarukyan , ha declarado que debe disputar obligatoriamente el próximo combate por el título. Reaccionó con firmeza a los rumores sobre un posible enfrentamiento entre el campeón actual Justin Gaethje y el campeón de peso pluma Alexander Volkanovski .
«Que peleen sin poner el cinturón en juego»
Tsarukyan enfatizó que la dirección de la UFC le prometió una oportunidad por el título y, como aspirante número uno, no tiene intención de seguir esperando:
«Yo disputaré el próximo combate por el cinturón de la UFC. Si Gaethje quiere pelear contra Volkanovski, debe dejar vacante el cinturón.
No sé qué están haciendo allí, pero soy el aspirante número uno y merezco esta oportunidad.
Si quieren organizar ese combate, que lo hagan sin poner el cinturón en juego. El cinturón de peso ligero de la UFC es mío y no quiero esperar más», dijo Arman Tsarukyan.
Situación actual en la categoría
Recordemos que Arman Tsarukyan (24-3) disputó su último combate en la UFC en el evento UFC 331 , donde noqueó al brasileño Mauricio Ruffy . Espera que su pelea por el título se celebre en marzo o abril de 2027 .
El campeón actual Justin Gaethje (28-5) se convirtió en campeón indiscutible de peso ligero tras vencer a Ilia Topuria en junio de 2026. Actualmente, el luchador estadounidense de 38 años no ha tomado una decisión definitiva sobre su retiro o continuidad. Por su parte, Alexander Volkanovski ha expresado su deseo de subir a peso ligero, dejando vacante su cinturón de peso pluma para intentar ser doble campeón.
Carrera por el título de peso ligero de la UFC
Luchador
Estatus y récord
Último resultado y planes
Justin Gaethje (EE. UU.)
Campeón actual (28-5)
Ilia Topuria victoria sobre (junio, 2026); decisión pendiente sobre su futuro
Arman Tsarukyan (Armenia)
Aspirante n.º 1 (24-3)
UFC 331 KO a Mauricio Ruffy ; busca el título en la primavera de 2027
Alexander Volkanovski (Australia)
Campeón peso pluma (29-4)
UFC 333 victoria sobre Movsar Evloev ; aspira al título de peso ligero
¿Crees que la UFC debería dar la próxima oportunidad por el título a Arman Tsarukyan o es mejor organizar el supercombate Gaethje vs Volkanovski?
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