Tsarukyan enfatizó que la dirección de la UFC le prometió una oportunidad por el título y, como aspirante número uno, no tiene intención de seguir esperando:

El líder del ranking de peso ligero de la UFC (70,3 kg), el artista marcial mixto armenio Arman Tsarukyan , ha declarado que debe disputar obligatoriamente el próximo combate por el título. Reaccionó con firmeza a los rumores sobre un posible enfrentamiento entre el campeón actual Justin Gaethje y el campeón de peso pluma Alexander Volkanovski .

«Yo disputaré el próximo combate por el cinturón de la UFC. Si Gaethje quiere pelear contra Volkanovski, debe dejar vacante el cinturón. No sé qué están haciendo allí, pero soy el aspirante número uno y merezco esta oportunidad. Si quieren organizar ese combate, que lo hagan sin poner el cinturón en juego. El cinturón de peso ligero de la UFC es mío y no quiero esperar más», dijo Arman Tsarukyan.

Situación actual en la categoría

Recordemos que Arman Tsarukyan (24-3) disputó su último combate en la UFC en el evento UFC 331 , donde noqueó al brasileño Mauricio Ruffy . Espera que su pelea por el título se celebre en marzo o abril de 2027 .

El campeón actual Justin Gaethje (28-5) se convirtió en campeón indiscutible de peso ligero tras vencer a Ilia Topuria en junio de 2026. Actualmente, el luchador estadounidense de 38 años no ha tomado una decisión definitiva sobre su retiro o continuidad. Por su parte, Alexander Volkanovski ha expresado su deseo de subir a peso ligero, dejando vacante su cinturón de peso pluma para intentar ser doble campeón.