Qizilqum y Lokomotiv se reparten los puntos

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Qizilqum y Lokomotiv se reparten los puntos

En el marco de la 25.ª jornada de la Superliga de Uzbekistán, en uno de los encuentros destacados disputados en Navoi Qizilqum recibió en su estadio al equipo de Lokomotiv Taskent. El choque entre estos rivales directos en la tabla fue intenso y disputado, terminando con un empate de 1:1 .

Aunque ambos equipos mostraron un juego ofensivo activo, todos los goles del encuentro se marcaron en la primera mitad.

Inicio rápido y equilibrio en la primera parte

Desde el pitido inicial se observó una fuerte presión de los locales, pero los «ferroviarios» no perdieron la iniciativa:

  • Gol rápido en el minuto 3: Cuando apenas comenzaba el partido, Shahzodbek Rahmatullayev aprovechó una asistencia de Jambuli Jigauri para adelantar rápidamente al Qizilqum (1:0);

  • Respuesta de Topliyev: Tras encajar el gol, los de Taskent aumentaron su actividad y, en el minuto 40, Bilol Topliyev restableció el equilibrio tras un pase preciso de Sardor Mirzayev (1:1);

  • Disciplina defensiva en la segunda parte: A pesar de los cambios realizados por los entrenadores en los segundos 45 minutos, las porterías se mantuvieron intactas y los equipos tuvieron que conformarse con un punto cada uno.

Situación en la tabla de posiciones

Este punto obtenido permite a ambos clubes consolidar su posición en la tabla:

  • Lokomotiv en el séptimo lugar: Tras este resultado, los de la capital alcanzan los 40 puntos y se mantienen en la 7.ª posición del campeonato;

  • La persecución del Qizilqum: El equipo de Navoi, con 34 puntos , sigue ocupando el 8.º lugar , justo detrás de los «ferroviarios».

Ficha del partido:

Superliga. 25.ª jornada

Qizilqum — Lokomotiv 1:1

  • Goles: Shahzodbek Rahmatullayev 3 — Bilol Topliyev 40.

  • Qizilqum: Rahmatov, Rahmatullayev (Turopov, 80), Kenjaboyev (Jumanqo‘ziyev, 58), Kumborovich, Shukurillayev, Jigauri (Abdug‘afforov, 80), Rizaqulov, Ro‘ziyev (Chabradze, 80), Douglas, Rahmatilloyev (Bozorov, 63), Jo‘raqo‘ziyev.

  • Lokomotiv: Kozlov, Topliyev (Shodiboyev, 46), Abduxoliqov, Shushnyar, Mirzayev (Nurulloyev, 82), Kucherenko, Turopov (Reimov, 67), Muhammadiyev (Yo‘ldoshev, 67), Zoteyev, Nishich (Ivanov, 67), Yaxshiboyev.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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