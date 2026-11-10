Estrellas de la jornada 27: Se anuncia el once ideal de la Superliga de Uzbekistán

Tras la conclusión de los partidos de la jornada 27 de la Superliga de Uzbekistán, se ha anunciado el equipo ideal oficial , compuesto por los jugadores que brillaron en sus posiciones y contribuyeron de manera decisiva al éxito de sus equipos.

Esta alineación incluye tanto a representantes de los grandes clubes de la capital como a líderes que destacaron en los clubes regionales.

Solidez defensiva y un portero fiable

La línea defensiva y la elección del portero para el equipo ideal de la jornada se formaron tras intensos debates:

El baluarte del « Xorazm » bajo palos: El portero del « Xorazm » Umid Ergashev fue reconocido como el mejor portero de la jornada gracias a sus paradas decisivas y su actividad para mantener su portería a cero;

Un cuarteto defensivo sólido: La línea defensiva cuenta con el lateral del « Pakhtakor » Sherzod Nasrullayev, el capitán del « Nasaf » Umarbek Eshmurodov, de Muhammadqodir Hamraliyev del « Navbahor » y el experimentado defensa del « Neftchi » Anvar G‘ofurov .

Beneficio en el centro del campo y ataque

El centro del campo y la línea de ataque reunieron a jugadores con gran creatividad y olfato goleador:

Control del mediocampo: El centrocampista ofensivo del « Pakhtakor » Dostonbek Hamdamov y el creador de juego del « Navbahor » Diyor Xolmatov orquestaron los ataques peligrosos de sus equipos, mientras que Oybek Rustamov del « Nasaf » y Suhrob Nurulloyev del « Lokomotiv » aseguraron el equilibrio;

El dúo de las máquinas de hacer goles: La línea de ataque está ocupada por el goleador del « Lokomotiv » Temurxo‘ja Abduxoliqov así como por Anvar Hojimirzayev , quien brilla esta temporada con el « Dinamo » Samarcanda.

Composición completa del equipo ideal de la jornada 27 de la Superliga de Uzbekistán

Posición Jugador Club Cualidad principal de la jornada Portero Umid Ergashev « Xorazm » Portería a cero y paradas Defensa Sherzod Nasrullayev « Pakhtakor » Actividad en banda y defensa fiable Defensa Umarbek Eshmurodov « Nasaf » Liderazgo en la defensa central Defensa Muhammadqodir Hamraliyev « Navbahor » Recuperación y precisión posicional Defensa Anvar G‘ofurov « Neftchi » Experiencia y estabilidad defensiva Centrocampista Dostonbek Hamdamov « Pakhtakor » Desarrollo de ataques y velocidad Centrocampista Diyor Xolmatov « Navbahor » Pases creativos en el centro Centrocampista Oybek Rustamov « Nasaf » Presión e interrupción de ataques Centrocampista Suhrob Nurulloyev « Lokomotiv » Creación de peligro por banda Delantero Temurxo‘ja Abduxoliqov « Lokomotiv » Presión y goles en ataque central Delantero Anvar Hojimirzayev « Dinamo » Samarcanda Eficacia y acciones decisivas

El alto ritmo mostrado en todas las líneas durante la jornada 27 demuestra que la lucha por el título, las medallas y la permanencia en la élite está en su punto álgido.