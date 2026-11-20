De la Superliga de Uzbekistán, un encuentro correspondiente a la jornada 28 tuvo lugar en la ciudad de Olmaliq. El equipo local del AGMK recibió al club de Navoiy, « Qizilqum » , y perdió por un marcador de 0:1 .

El marcador se mantuvo intacto durante el tiempo reglamentario. Sin embargo, un cambio realizado por el cuerpo técnico visitante en el minuto 88 decidió el destino del partido: tras entrar en lugar de Otabek Jo‘raqo‘ziyev, Roman Papariga solo necesitó tres minutos — en el tiempo añadido, en el minuto 90+1 — para marcar el gol que dio la victoria a su equipo.

Situación en la tabla

Tras este resultado, los «mineros» se mantienen en la 5ª posición con 45 puntos (el « Lokomotiv », tras vencer al « Pakhtakor » , había subido al 4º puesto con 46 puntos). Los «buscadores de oro», tras lograr una valiosa victoria a domicilio, sumaron 38 puntos y ascendieron al 8º lugar.

Estadísticas AGMK « Qizilqum » Resultado final 0 1 Autor del gol — Roman Papariga (90+1') Posición en la tabla 5º puesto (45 puntos) 8º puesto (38 puntos)

Acta del partido y alineaciones

Superliga. Jornada 28 AGMK — « Qizilqum » 0:1 Gol: Roman Papariga (90+1).

AGMK: 35. Javohir Ilyosov, 4. Mirjamol Qosimov (21. Xazrat Tursunqulov, 60), 5. Giorgi Papava, 6. Avazbek O‘lmasaliyev (8. Abubakr Rizo Turdialiyev, 46), 7. Dilshod Ahmadaliyev, 9. Aziz Xolmurodov (88. Siyavash Haqnazariy, 60), 10. Asadbek Sobirjonov, 17. Nodir Abdurazzoqov (77. Ivan Peshich, 60), 22. Saidafzalxon Axrorov (19. Ahmadullo Muqumjonov, 72), 28. Arixiro Sentoku, 44. Abror Karimov.

« Qizilqum »: 1. Farhod Rahmatov, 4. Ilhom Vahobov (47. Ruslan Roziyev, 46), 7. Fayzullobek Jumanqo‘ziyev, 8. Shahzod Rahmatullayev (77. Diyor Raxmatilloyev, 46), 9. Shahzod Turopov, 10. Islom Kenjaboyev (18. Abbosbek Abdug‘afforov, 65), 15. Nikola Kumburovich (23. Samandar Shukurullayev, 26), 40. Nodirxon Ne’matxonov, 44. G‘iyosjon Rizaqulov, 70. Duglas Maykon, 88. Otabek Jo‘raqo‘ziyev (97. Roman Papariga, 88).

¿Cuál crees que fue la causa de esta inesperada derrota del AGMK en casa y podrá el Qizilqum terminar la temporada entre los ocho mejores? ¡Deja tu opinión en los comentarios!