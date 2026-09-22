4 goles y una remontada: ¡Qizilqum vence 3-1 a Xorazm en Urganch!

El último choque dramático de la 22.ª jornada de la Superliga de Uzbekistán tuvo lugar en Urganch, intensificando la lucha en la parte baja de la tabla. El club local, Xorazm, recibió a Qizilqum (Navoiy) y, a pesar de ir ganando, sufrió una dolorosa derrota por 1-3. Aunque el legionario brasileño Rafael Tavares adelantó a los locales en el minuto 30, los visitantes respondieron rápidamente: Otabek Jo‘raqo‘ziyev empató en el minuto 40.

El punto de inflexión ocurrió en la segunda parte: en el minuto 60, el delantero local Ulug‘bek Hoshimov fue expulsado con tarjeta roja directa. Aprovechando la superioridad numérica, los pupilos de Jamshid Saidov aumentaron la presión y lograron una victoria vital gracias a los goles de los suplentes Roman Papariga (76') y Jambuli Jigauri (88'). Con este éxito, los de Navoiy alcanzan los 29 puntos y se asientan en la 10.ª posición, mientras que Xorazm permanece en peligro en el 14.º lugar con 21 puntos.

¿Cómo influyó la expulsión de Ulug‘bek Hoshimov en el resultado, cómo cambiaron el partido las decisiones tácticas de Jamshid Saidov y qué posibilidades tiene Xorazm de permanecer en la élite?

«El gol de Tavares, el drama del minuto 60 y la remontada de Navoiy»: 5 puntos clave de la 22.ª jornada

Eventos principales y datos destacados del intenso encuentro en Urganch:

Inicio activo de los locales: Rafael Tavares abrió el marcador en el minuto 30, dando grandes esperanzas a los aficionados de Xorazm;

La respuesta psicológica de Jo‘raqo‘ziyev: Justo antes del descanso (minuto 40), Otabek Jo‘raqo‘ziyev empató el encuentro;

La expulsión decisiva: El suplente Ulug‘bek Hoshimov fue expulsado en el minuto 60 por una falta, dejando a los locales con un hombre menos;

Los cambios «de oro» de Jamshid Saidov: Roman Papariga, que entró en el minuto 70, adelantó a los visitantes seis minutos después;

El punto final de Jigauri: En el minuto 88, el experimentado legionario georgiano Jambuli Jigauri marcó, para Qizilqum,sellando una victoria sólida por 3-1.

Superliga. 22.ª jornada: Estadísticas del Xorazm vs Qizilqum

Detalles del partido y situación actual de los equipos en la tabla:

Indicadores y criterios Xorazm (Urganch) Qizilqum (Navoiy) Resultado final 1 3 (Victoria) Goleadores Rafael Tavares (30') O. Jo‘raqo‘ziyev (40'), R. Papariga (76'), J. Jigauri (88') Sanciones disciplinarias Ulug‘bek Hoshimov (60' tarjeta roja) Control sin faltas Decisiones del entrenador Doble cambio en el minuto 46 sin éxito Entradas de Papariga y Maicon para reforzar el ataque Puntos acumulados 21 puntos 29 puntos Posición en la tabla 14.º lugar (Zona de peligro) 10.º lugar (Permanencia estable)

Expertos de la Superliga: ¿Cómo superó tácticamente Jamshid Saidov al rival?

Conclusiones de expertos y analistas locales:

El golpe psicológico de la tarjeta roja: La expulsión de Hoshimov arruinó los planes de contraataque de los locales y obligó al equipo a replegarse en defensa profunda;

Calidad del banquillo: El técnico de Qizilqum, Jamshid Saidov, dio entrada a dos legionarios en el minuto 70: Douglas Maicon y Roman Papariga; la calma de Papariga y la experiencia de Jigauri rompieron fácilmente la cansada defensa de Xorazm;

El destino de Xorazm en la zona de peligro: Con 21 puntos y en el puesto 14, los últimos partidos serán finales para los de Urganch; los errores defensivos y la indisciplina ponen al equipo en riesgo de descenso;

La tranquilidad de los de Navoiy: Tras esta victoria, Qizilqum suma 29 puntos, alejándose de la zona peligrosa y afrontando el final de temporada con mayor libertad.

Esta remontada de Qizilqum en Urganch demuestra una vez más que la competitividad y la experiencia táctica son fundamentales en la Superliga.

¿Crees que la expulsión de Ulug‘bek Hoshimov en el minuto 60 decidió el partido o Qizilqum habría ganado de todos modos? ¿Podrá Xorazm mantener su lugar en la Superliga? ¡Deja tu opinión en los comentarios y comparte este análisis con todos los amantes del fútbol!