Lucha intensa por el bronce en la Superliga: Navbahor supera a Qizilqum a domicilio

En el marco de la 27ª jornada de la Superliga de Uzbekistán, en un duelo intenso disputado en la ciudad de Navoiy, el club Navbahor de Namangan logró una victoria mínima pero muy valiosa de 1-0 en el campo de Qizilqum.

El destino del encuentro se decidió con una única jugada de ataque precisa y una finalización serena al final de la primera parte.

El minuto 39 decisivo: gol del dúo Giyosov y Xolmatov

Durante el partido, ambos equipos enfatizaron una defensa ordenada y una táctica cautelosa:

El momento clave de la primera mitad: En el minuto 39 de juego, los «Halcones» encontraron un espacio en la línea defensiva rival y lanzaron un ataque rápido. El balón preciso enviado por Muhammadali Giyosov fue rematado a portería por el centrocampista Diyor Xolmatov abriendo el marcador — 0:1;

La presión de los de Navoiy: En la segunda parte, Qizilqum organizó una serie de ataques para restablecer el equilibrio, pero la línea defensiva del equipo de Namangan, liderada por el miembro de la selección nacional O‘tkir Yusupov, actuó con seguridad y mantuvo su portería a cero.

Situación en la tabla: Navbahor alcanza los 55 puntos

Esta victoria mejora significativamente la posición de los de Namangan en la carrera por las medallas a medida que se acerca el final de la temporada: