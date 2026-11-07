Lucha intensa por el bronce en la Superliga: Navbahor supera a Qizilqum a domicilio
En el marco de la 27ª jornada de la Superliga de Uzbekistán, en un duelo intenso disputado en la ciudad de Navoiy, el club Navbahor de Namangan logró una victoria mínima pero muy valiosa de 1-0 en el campo de Qizilqum.
El destino del encuentro se decidió con una única jugada de ataque precisa y una finalización serena al final de la primera parte.
El minuto 39 decisivo: gol del dúo Giyosov y Xolmatov
Durante el partido, ambos equipos enfatizaron una defensa ordenada y una táctica cautelosa:
El momento clave de la primera mitad: En el minuto 39 de juego, los «Halcones» encontraron un espacio en la línea defensiva rival y lanzaron un ataque rápido. El balón preciso enviado por Muhammadali Giyosov fue rematado a portería por el centrocampista Diyor Xolmatov abriendo el marcador — 0:1;
La presión de los de Navoiy: En la segunda parte, Qizilqum organizó una serie de ataques para restablecer el equilibrio, pero la línea defensiva del equipo de Namangan, liderada por el miembro de la selección nacional O‘tkir Yusupov, actuó con seguridad y mantuvo su portería a cero.
Situación en la tabla: Navbahor alcanza los 55 puntos
Esta victoria mejora significativamente la posición de los de Namangan en la carrera por las medallas a medida que se acerca el final de la temporada:
Un lugar sólido en el podio: Tras regresar de su visita con 3 puntos importantes, Navbahor elevó su cuenta a 55 puntos y consolidó aún más su 3ª posición en la tabla de la Superliga;
Qizilqum en la zona media: El equipo de Navoiy, que perdió puntos en casa, se mantiene en el 9º puesto de la clasificación con 35 puntos.
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