Lucha intensa por el bronce en la Superliga: Navbahor supera a Qizilqum a domicilio

·6·Deportes
Lucha intensa por el bronce en la Superliga: Navbahor supera a Qizilqum a domicilio

En el marco de la 27ª jornada de la Superliga de Uzbekistán, en un duelo intenso disputado en la ciudad de Navoiy, el club Navbahor de Namangan logró una victoria mínima pero muy valiosa de 1-0 en el campo de Qizilqum.

El destino del encuentro se decidió con una única jugada de ataque precisa y una finalización serena al final de la primera parte.

El minuto 39 decisivo: gol del dúo Giyosov y Xolmatov

Durante el partido, ambos equipos enfatizaron una defensa ordenada y una táctica cautelosa:

  • El momento clave de la primera mitad: En el minuto 39 de juego, los «Halcones» encontraron un espacio en la línea defensiva rival y lanzaron un ataque rápido. El balón preciso enviado por Muhammadali Giyosov fue rematado a portería por el centrocampista Diyor Xolmatov abriendo el marcador — 0:1;

  • La presión de los de Navoiy: En la segunda parte, Qizilqum organizó una serie de ataques para restablecer el equilibrio, pero la línea defensiva del equipo de Namangan, liderada por el miembro de la selección nacional O‘tkir Yusupov, actuó con seguridad y mantuvo su portería a cero.

Situación en la tabla: Navbahor alcanza los 55 puntos

Esta victoria mejora significativamente la posición de los de Namangan en la carrera por las medallas a medida que se acerca el final de la temporada:

  • Un lugar sólido en el podio: Tras regresar de su visita con 3 puntos importantes, Navbahor elevó su cuenta a 55 puntos y consolidó aún más su 3ª posición en la tabla de la Superliga;

  • Qizilqum en la zona media: El equipo de Navoiy, que perdió puntos en casa, se mantiene en el 9º puesto de la clasificación con 35 puntos.

Superliga de UzbekistánNavbahorQizilqumDiyor XolmatovFútbol
Compartir:
Canal de TelegramSeguir en Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Qizilqum y Lokomotiv se reparten los puntosQizilqum y Lokomotiv se reparten los puntos25 octubre 20:31Temur Kapadze habló sobre la victoria en el derbi, los fichajes y los problemas de calendarioTemur Kapadze habló sobre la victoria en el derbi, los fichajes y los problemas de calendario1 noviembre 07:37El gol solitario de Norchayev da una victoria clave al Navbahor en el derbi del valle de FerganáEl gol solitario de Norchayev da una victoria clave al Navbahor en el derbi del valle de Ferganá31 octubre 21:59Navbahor gana en Urgench y consolida el tercer puestoNavbahor gana en Urgench y consolida el tercer puesto26 octubre 21:13Doblete de Hojimirzayev, empate para Navbahor: termina la 13ª jornadaDoblete de Hojimirzayev, empate para Navbahor: termina la 13ª jornada23 julio 22:304 goles y una remontada: ¡Qizilqum vence 3-1 a Xorazm en Urganch!4 goles y una remontada: ¡Qizilqum vence 3-1 a Xorazm en Urganch!22 septiembre 06:03
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación

Más leídas Deportes noticias

Derrota sorpresa: Diyora Keldiyorova abandona el torneo de Grand Slam
Derrota sorpresa: Diyora Keldiyorova abandona el torneo de Grand Slam
Rebelión inesperada en el City: Rico Lewis decide dejar el equipo por culpa de Husanov
Rebelión inesperada en el City: Rico Lewis decide dejar el equipo por culpa de Husanov
«Habrá boda»: El abuelo de Sindorov habla sobre Assaubayeva
«Habrá boda»: El abuelo de Sindorov habla sobre Assaubayeva
La madre de Cristiano Ronaldo reacciona por primera vez a la salida de su hijo de la selección nacional
La madre de Cristiano Ronaldo reacciona por primera vez a la salida de su hijo de la selección nacional
¿Por qué los comentaristas occidentales no digieren el estilo de Bakhodir Jalolov?
¿Por qué los comentaristas occidentales no digieren el estilo de Bakhodir Jalolov?
Erling Haaland ha decidido dejar el Manchester City: revelado su nuevo destino
Erling Haaland ha decidido dejar el Manchester City: revelado su nuevo destino
Se anuncian los jugadores más flojos del partido Manchester City — PSG
Se anuncian los jugadores más flojos del partido Manchester City — PSG
« Jugar sin parar contra Uzbekistán daña nuestra reputación » — El entrenador de Persépolis
« Jugar sin parar contra Uzbekistán daña nuestra reputación » — El entrenador de Persépolis