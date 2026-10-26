Javohir Sindorov participará en el supertorneo de 425 000 $ en San Luis

·7·Deportes
Javohir Sindorov participará en el supertorneo de 425 000 $ en San Luis

El joven gran maestro y aspirante a la corona mundial de ajedrez Javohir Sindorov participará en el prestigioso torneo que comenzará en San Luis, EE. UU., antes de su encuentro decisivo en noviembre contra el actual campeón mundial Gukesh Dommaraju. « Clutch Chess: Champions Showdown » Así lo informó ChessBase, una de las plataformas más fiables del mundo del ajedrez.

Esta competición, que se celebrará del 27 al 29 de octubre, reunirá a cuatro de los mejores grandes maestros de élite del planeta con una bolsa de premios total de 425 000 $. Esto es lo que hay que saber:

Último ensayo antes de los rivales de élite y el combate contra Gukesh

Este torneo en San Luis servirá como prueba definitiva para Sindorov antes de su histórico duelo por el título mundial en noviembre:

  • Los rivales — las mayores estrellas mundiales: El ajedrecista uzbeko se enfrentará a los mejores grandes maestros de EE. UU., Hikaru Nakamura y Fabiano Caruana, además de la brillante estrella india Praggnanandhaa Rameshbabu sobre el tablero;

  • 18 partidas intensas: Cada gran maestro disputará un total de 18 partidas sin concesiones en modalidad rápida;

  • El camino a la corona mundial: Como es sabido, en noviembre, Javohir Sindorov se sentará frente al actual campeón mundial indio Gukesh Dommaraju para disputar la corona mundial en partidas clásicas y rápidas. Los duelos de San Luis demostrarán su preparación mental y táctica.

El secreto del sistema «Clutch»: suspense hasta el último segundo

El aspecto único del torneo reside en su sistema especial de puntuación:

  • Puntos progresivos: El valor de los puntos otorgados por una victoria aumenta regularmente en cada jornada de juego;

  • Oportunidad de remontada: Este reglamento inusual permite a los jugadores que van por detrás, incluso en la última jornada, tomar el liderazgo y cambiar drásticamente la clasificación gracias a golpes decisivos;

  • Máximo espectáculo: El formato «Clutch» obliga a los grandes maestros a arriesgar hasta el último segundo y a jugar de forma ofensiva en busca de la victoria.

Tarjeta de presentación del torneo: «Clutch Chess: Champions Showdown»

Indicador

Detalles

Nombre de la competición

Clutch Chess: Champions Showdown

Fechas

27–29 de octubre de 2026

Lugar

San Luis, EE. UU.

Bolsa de premios

425 000 $

Participantes

Javohir Sindorov (Uzbekistán), Hikaru Nakamura (EE. UU.), Fabiano Caruana (EE. UU.), Praggnanandhaa Rameshbabu (India)

Formato de juego

Ajedrez rápido (Rapid), 18 partidas en total

Esta prestigiosa competición será para Sindorov no solo una lucha por una gran bolsa de premios, sino también una excelente oportunidad para alcanzar su forma deportiva óptima antes del choque histórico de noviembre.

Javohir SindorovClutch Chess: Champions ShowdownGukesh DommarajuAjedrezTorneo
Compartir:
Canal de TelegramSeguir en Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Javohir Sindarov competirá en un torneo de 425 000 $ en EE. UU.Javohir Sindarov competirá en un torneo de 425 000 $ en EE. UU.Hoy 16:26Predicción sensacional en el ajedrez mundial: Nakamura no duda del triunfo de SindarovPredicción sensacional en el ajedrez mundial: Nakamura no duda del triunfo de Sindarov23 octubre 16:12Batalla por la corona mundial: ¿por qué la élite del ajedrez considera a Sindarov favorito frente a Gukesh?Batalla por la corona mundial: ¿por qué la élite del ajedrez considera a Sindarov favorito frente a Gukesh?1 octubre 10:29Sindarov desafía a Gukesh por la corona mundial: la FIDE confirma todos los detallesSindarov desafía a Gukesh por la corona mundial: la FIDE confirma todos los detalles14 septiembre 20:30«Habrá boda»: El abuelo de Sindorov habla sobre Assaubayeva«Habrá boda»: El abuelo de Sindorov habla sobre Assaubayeva17 octubre 21:21Bibisara Assaubayeva insinúa cuándo comenzó su relación con SindarovBibisara Assaubayeva insinúa cuándo comenzó su relación con Sindarov2 octubre 20:54
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación

Más leídas Deportes noticias

Nakamura reacciona al premio de 200 000 dólares otorgado a los ajedrecistas uzbekos
Nakamura reacciona al premio de 200 000 dólares otorgado a los ajedrecistas uzbekos
«Habrá boda»: El abuelo de Sindorov habla sobre Assaubayeva
«Habrá boda»: El abuelo de Sindorov habla sobre Assaubayeva
La madre de Cristiano Ronaldo reacciona por primera vez a la salida de su hijo de la selección nacional
La madre de Cristiano Ronaldo reacciona por primera vez a la salida de su hijo de la selección nacional
¿Por qué los comentaristas occidentales no digieren el estilo de Bakhodir Jalolov?
¿Por qué los comentaristas occidentales no digieren el estilo de Bakhodir Jalolov?
Erling Haaland ha decidido dejar el Manchester City: revelado su nuevo destino
Erling Haaland ha decidido dejar el Manchester City: revelado su nuevo destino
Se anuncian los jugadores más flojos del partido Manchester City — PSG
Se anuncian los jugadores más flojos del partido Manchester City — PSG
« Jugar sin parar contra Uzbekistán daña nuestra reputación » — El entrenador de Persépolis
« Jugar sin parar contra Uzbekistán daña nuestra reputación » — El entrenador de Persépolis
¿Se le abre el camino a Husanov? La prensa británica analiza su futuro en Manchester
¿Se le abre el camino a Husanov? La prensa británica analiza su futuro en Manchester