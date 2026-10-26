Javohir Sindorov participará en el supertorneo de 425 000 $ en San Luis

El joven gran maestro y aspirante a la corona mundial de ajedrez Javohir Sindorov participará en el prestigioso torneo que comenzará en San Luis, EE. UU., antes de su encuentro decisivo en noviembre contra el actual campeón mundial Gukesh Dommaraju. « Clutch Chess: Champions Showdown » Así lo informó ChessBase, una de las plataformas más fiables del mundo del ajedrez.

Esta competición, que se celebrará del 27 al 29 de octubre, reunirá a cuatro de los mejores grandes maestros de élite del planeta con una bolsa de premios total de 425 000 $. Esto es lo que hay que saber:

Último ensayo antes de los rivales de élite y el combate contra Gukesh

Este torneo en San Luis servirá como prueba definitiva para Sindorov antes de su histórico duelo por el título mundial en noviembre:

Los rivales — las mayores estrellas mundiales: El ajedrecista uzbeko se enfrentará a los mejores grandes maestros de EE. UU., Hikaru Nakamura y Fabiano Caruana , además de la brillante estrella india Praggnanandhaa Rameshbabu sobre el tablero;

18 partidas intensas: Cada gran maestro disputará un total de 18 partidas sin concesiones en modalidad rápida;

El camino a la corona mundial: Como es sabido, en noviembre, Javohir Sindorov se sentará frente al actual campeón mundial indio Gukesh Dommaraju para disputar la corona mundial en partidas clásicas y rápidas. Los duelos de San Luis demostrarán su preparación mental y táctica.

El secreto del sistema «Clutch»: suspense hasta el último segundo

El aspecto único del torneo reside en su sistema especial de puntuación:

Puntos progresivos: El valor de los puntos otorgados por una victoria aumenta regularmente en cada jornada de juego;

Oportunidad de remontada: Este reglamento inusual permite a los jugadores que van por detrás, incluso en la última jornada, tomar el liderazgo y cambiar drásticamente la clasificación gracias a golpes decisivos;

Máximo espectáculo: El formato «Clutch» obliga a los grandes maestros a arriesgar hasta el último segundo y a jugar de forma ofensiva en busca de la victoria.

Tarjeta de presentación del torneo: «Clutch Chess: Champions Showdown»

Indicador Detalles Nombre de la competición Clutch Chess: Champions Showdown Fechas 27–29 de octubre de 2026 Lugar San Luis, EE. UU. Bolsa de premios 425 000 $ Participantes Javohir Sindorov (Uzbekistán), Hikaru Nakamura (EE. UU.), Fabiano Caruana (EE. UU.), Praggnanandhaa Rameshbabu (India) Formato de juego Ajedrez rápido (Rapid), 18 partidas en total

Esta prestigiosa competición será para Sindorov no solo una lucha por una gran bolsa de premios, sino también una excelente oportunidad para alcanzar su forma deportiva óptima antes del choque histórico de noviembre.