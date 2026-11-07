El Başakşehir remonta en Esmirna y logra una victoria clave a domicilio

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El Başakşehir remonta en Esmirna y logra una victoria clave a domicilio

En el marco de la 11ª jornada de la Süper Lig turca, el club estambulita Başakşehir visitó el campo del Göztepe y selló una victoria de remontada por 2-1 en un partido muy disputado.

En el foco de atención de los aficionados al fútbol uzbekos, el capitán de la selección nacional, Eldor Shomurodov fue titular con los de Estambul, mientras que otro de nuestros talentosos centrocampistas, Abbosbek Fayzullayev se quedó en el banquillo.

Respuesta rápida y el gol decisivo de Višća: ¿Cómo fue el partido?

El encuentro en Esmirna se desarrolló con un ritmo alto y una lucha intensa desde los primeros minutos:

  • El gol tempranero del Göztepe: En el minuto 18, Juan abrió el marcador para los locales, obligando a los estambulitas a remontar — 1:0;

  • El empate de Selke: El Başakşehir respondió rápidamente. Solo 4 minutos después, en el minuto 22, el experimentado delantero alemán Davie Selke restableció el equilibrio — 1:1;

  • El gol de la victoria en el minuto 83: El líder del equipo, Edin Višća, que entró como suplente en la segunda parte, demostró su calidad en el minuto 83 para marcar el gol que dio una valiosa victoria a los de Estambul — 1:2.

Shomurodov juega 86 minutos, Fayzullayev en el banquillo

La participación de los miembros de la selección nacional de Uzbekistán en este partido fue la siguiente:

  • La actuación sólida de Shomurodov: Eldor Shomurodov, activo en la línea de ataque, presionó seriamente a la defensa rival y, por decisión técnica, fue sustituido en el minuto 86 por el defensa Opoku;

  • Descanso para Fayzullayev: Aunque el centrocampista ofensivo Abbosbek Fayzullayev estaba convocado, no disputó minutos en este encuentro y permaneció en el banquillo.

Tabla de posiciones: El Başakşehir sigue ascendiendo

Esta importante victoria en Esmirna mejoró considerablemente la posición de los estambulitas en el campeonato:

  • Ascenso al 7º puesto: Tras sumar 3 puntos en un partido difícil, el Istanbul Başakşehir alcanza los 17 puntos y sube al 7º lugar de la tabla;

  • El retroceso del Göztepe: Los locales, tras perder su ventaja en casa, caen al 10º puesto de la clasificación con 15 puntos.

Eldor ShomurodovAbbosbek FayzullayevIstanbul BaşakşehirSüper LigFútbol
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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