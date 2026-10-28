Antes del título mundial: Javohir Sindarov comienza el supertorneo de San Luis sin derrotas

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Antes del título mundial: Javohir Sindarov comienza el supertorneo de San Luis sin derrotas

En la ciudad de San Luis, considerada la capital estadounidense del ajedrez, ha comenzado el prestigioso Clutch Chess: Champions Showdown 2026 torneo donde el joven gran maestro uzbeko Javohir Sindarov ha tenido un comienzo exitoso.

Esta competición representa para nuestro compatriota la última y más seria etapa de preparación antes del histórico duelo por el título mundial contra el actual campeón del mundo indio, Gukesh Dommaradju. Con una bolsa de premios de 425 000 dólares estadounidenseseste torneo reúne a cuatro de los mejores grandes maestros de élite del planeta para competir por el premio principal.

Resultados del primer día: Serie invicta y 2.º lugar

Javohir Sindarov disputó un total de 6 partidas en el primer día del torneo, sin perder ninguna:

  • Victoria sobre Pragnanandha: En la 1.ª ronda, ganó la primera partida contra el famoso gran maestro indio Rameshbabu Pragnanandha y empató la segunda (1,5:0,5);

  • Empate con Fabiano Caruana: En la 2.ª ronda, registró dos empates contra el anfitrión del torneo y número 1 de EE. UU., Fabiano Caruana (1:1);

  • Duelo contra Hikaru Nakamura: En la 3.ª y última ronda del día, también acordó tablas en ambas partidas contra uno de los mejores maestros del mundo en rápidas y blitz, Hikaru Nakamura (1:1);

  • Posición en la tabla: Al finalizar el primer día, Sindarov acumuló 3,5 puntos y ocupa en solitario el 2.º lugar en la tabla con un primer bono de 1 000 dólares. Hikaru Nakamura lidera con 4 puntos.

Tabla del torneo y distribución de puntos (tras el 1.er día)

Puesto

Gran Maestro

1.ª ronda

2.ª ronda

3.ª ronda

Puntos totales

Premio bono

1

Hikaru Nakamura (EE. UU.)

1.5

1.5

1.0

4.0

$2,000

2

Javohir Sindarov (Uzbekistán)

1.5

1.0

1.0

3.5

$1,000

3

Fabiano Caruana (EE. UU.)

0.5

1.0

1.0

2.5

$1,000

4

Rameshbabu Pragnanandha (India)

0.5

0.5

1.0

2.0

$1,000

La intriga principal del reglamento: El valor de los puntos aumenta cada día

El formato Clutch Chess destaca por su reglamento intransigente e impredecible:

  • Reglamento y control de tiempo: Cada participante juega un total de 18 partidas rápidas. El control de tiempo es de 10 minutos por jugador con un incremento de 5 segundos por movimiento;

  • Valor creciente de las victorias: El aspecto más importante es que una victoria el 1.er día vale 1 punto, el 2.º día 2 puntos, y en el decisivo 3.er día, una victoria otorga 3 puntos ;

  • La lucha continúa: Este sistema significa que una sola victoria en el último día equivale a tres victorias iniciales, garantizando que la lucha por el campeonato aún está por decidirse.

El juego seguro y sereno de Sindarov frente a las estrellas mundiales del ajedrez demuestra que ha llegado en excelente forma deportiva para su próximo duelo por el título mundial.

Javohir SindarovClutch Chess: Champions ShowdownAjedrezGukesh DommaradjuTorneo
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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