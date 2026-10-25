Los países europeos pasan al horario de invierno y retrasan los relojes una hora

Los países de la Unión Europea pasaron al horario de invierno en la noche del 25 de octubre. Con motivo de ello, los relojes se retrasaron una hora. Así lo informó «Deutsche Welle».

Se señala que el cambio de hora en los países de la UE se llevó a cabo según el procedimiento establecido. En Bruselas, por ejemplo, cuando eran las 03:00, las manecillas se retrasaron una hora para marcar las 02:00. De esta forma, los países entraron en el régimen de horario de invierno.

Para información, una regla única para el cambio al horario de verano e invierno ha estado vigente en la Unión Europea desde 1996. Según esta, los relojes se adelantan una hora el último domingo de marzo y se retrasan una hora el último domingo de octubre.

Sin embargo, la cuestión de abandonar el sistema de cambio de hora estacional se ha debatido durante varios años. En 2019, el Parlamento Europeo apoyó la propuesta de abolir la práctica del cambio de hora. A pesar de ello, los países de la UE aún no han logrado llegar a una decisión común sobre este asunto.

Existen un total de tres zonas horarias en el territorio de la Unión Europea. Irlanda y Portugal utilizan el tiempo de Greenwich. Ocho países de la UE, incluidos Finlandia y los países bálticos, utilizan el horario de Europa del Este, que está dos horas por delante del tiempo de Greenwich.

Los demás países de la Unión Europea, incluida Alemania, utilizan el horario de Europa Central. Esta zona horaria está una hora por delante del tiempo de Greenwich.