Irán promete una respuesta a Ucrania tras el ataque a un buque mercante en el mar Caspio

La noticia sobre el ataque a un buque mercante iraní en el mar Caspio ha generado una nueva tensión entre Teherán y Kiev. Mientras que las autoridades iraníes afirmaron que las consecuencias del ataque «no quedarán sin respuesta», Ucrania anunció que habían sido blanco de ataques en el Caspio embarcaciones vinculadas a Irán y utilizadas para el transporte de carga militar.

Sin embargo, por ahora sigue abierta una pregunta importante: no se ha confirmado de manera independiente si entre los objetivos mencionados por el presidente ucraniano se encontraba exactamente el buque mercante que Teherán asegura fue atacado.

Severa advertencia del Parlamento iraní

Ali Nikazod, primer vicepresidentes del Parlamento iraní, lanzó una advertencia a la parte ucraniana el 26 de julio.

Destacó que Irán ejercerá su derecho a defender su integridad territorial. Cualquier punto desde el cual se lance un ataque contra el país podrá ser considerado un objetivo legítimo para las fuerzas armadas iraníes.

«La acción imprudente del gobierno ucraniano no quedará sin respuesta», declaró Ali Nikazod.

Al mismo tiempo, esta declaración no representa por ahora una operación militar oficial programada ni una orden de ataque. Se trata de una advertencia política por parte de un alto representante del Parlamento iraní.

Informan sobre la muerte de una persona en el buque

Según el Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, el ataque provocó una explosión en la madrugada del 25 de julio en un buque mercante iraní en el mar Caspio.

Según los datos preliminares proporcionados por Teherán:

un marinero murió;

otro miembro de la tripulación resultó herido;

el propio buque sufrió daños.

Irán calificó el incidente de «acto de agresión» y de contrario a las normas de la Carta de la ONU que prohíben el uso de la fuerza. No se ha publicado información completa sobre el nombre del barco, el lugar exacto del impacto y la magnitud de los daños.

Diplomático ucraniano convocado al Ministerio de Asuntos Exteriores

Tras el incidente, el encargado de negocios de Ucrania en Teherán fue convocado al Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán. Se le expresó una protesta oficial y el ataque fue calificado como un «acto hostil y criminal».

El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, en una conversación con la jefa de política exterior de la Unión Europea, Kaja Kallas, instó al Consejo de Seguridad de la ONU y a los países europeos a dar una respuesta firme al suceso.

Sin embargo, hasta el momento no se ha confirmado en fuentes abiertas que Teherán haya presentado una queja formal por separado ante el Consejo de Seguridad de la ONU. Lo que se sabe es que Irán exige a las estructuras internacionales que responsabilicen a Ucrania y a las partes que la apoyan.

¿Qué dijo Zelenski sobre los ataques?

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, informó que se habían registrado «resultados muy sólidos» en el mar Caspio mediante ataques de largo alcance.

Según sus palabras, entre los objetivos se encontraban:

un buque de guerra ruso;

embarcaciones utilizadas para el transporte de carga militar con la participación de Irán;

algunas instalaciones logísticas de Rusia en el Caspio.

Zelenski no mencionó los nombres de los barcos ni hizo comentarios por separado sobre la muerte de una persona en el buque mercante iraní. Por esta razón, la declaración de Kiev no confirma plenamente todos los detalles proporcionados por Irán.

Por su parte, el Servicio de Seguridad de Ucrania afirmó que los barcos «Port Olya 2» y «Begey» fueron utilizados para el transporte de carga militar entre Rusia e Irán. Estos datos tampoco han sido verificados completamente de manera independiente hasta el momento.

¿Se está convirtiendo el Caspio en un nuevo frente militar?

El mar Caspio es una de las rutas comerciales y logísticas más importantes entre Rusia e Irán. La parte ucraniana afirma que Moscú recibe drones y otros productos militares fabricados en Irán a través de esta ruta.

Por su parte, Teherán subraya que no participa directamente en la guerra ruso-ucraniana. Los países occidentales y los funcionarios ucranianos afirman que Irán ha suministrado a Rusia drones y tecnologías para su producción.

El reciente ataque en el Caspio demostró que este enfrentamiento también se está trasladando al propio mar. Los puertos del norte de Irán han adquirido una importancia aún mayor en el contexto de las sanciones internacionales y los crecientes riesgos en las rutas marítimas del sur.

¿Puede Irán atacar a Ucrania?

La declaración de Ali Nikazod deja abierta la posibilidad de una respuesta militar. Sin embargo, el gobierno iraní no ha anunciado ningún plan de ataque específico, lista de objetivos ni plazos para una operación contra Ucrania.

Teherán tiene actualmente varios caminos por delante:

intensificar la presión diplomática;

exigir medidas contra Ucrania a través de organizaciones internacionales;

ampliar la cooperación militar con Rusia;

o considerar una medida de respuesta directa.

Cualquier respuesta militar directa podría vincular aún más estrechamente la guerra ruso-ucraniana con los conflictos en Oriente Medio, llevando la tensión a una nueva etapa.

La explosión en el Caspio ya no es simplemente un ataque contra un solo barco. Se está convirtiendo en un acontecimiento que lleva las relaciones entre Teherán y Kiev al límite de la confrontación abierta. Y la pregunta principal sigue sin respuesta: ¿la advertencia de Irán se limitará a la presión diplomática o irá seguida de una acción militar práctica?