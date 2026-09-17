13 horas en el baño: un diputado belga queda encerrado toda la noche en el Parlamento

El Parlamento belga y Frederik Erens. Foto: milliyet.com.tr

Un incidente inesperado y extraño ocurrido en el centro político de Europa ha captado la atención de los medios de todo el continente. Según información difundida por la cadena pública flamenca VRT, Frederik Erens, diputado del partido «Vlaams Belang» en el Parlamento belga, quedó atrapado en el baño del edificio durante 13 horas, arriesgándose a sufrir asfixia. El político, que entró al baño al finalizar su jornada laboral, no pudo salir debido a que la cerradura de la puerta se atascó repentinamente.

En ese momento, todos sus colegas y el personal ya se habían ido a casa. Lo que agravó la situación fue que el diputado dejó su teléfono en su escritorio, por lo que no pudo pedir ayuda. Durante la noche, el sistema de ventilación automática del edificio se apagó, lo que provocó una caída drástica de oxígeno en la habitación cerrada, sometiendo al diputado a una intensa presión física y psicológica. Solo por la mañana, después de que una empleada de limpieza abriera la puerta, el diputado, que pasó 13 horas sobre el inodoro, fue trasladado de urgencia al hospital.

¿Cómo pudo ocurrir tal incidente en una institución de alta seguridad como el Parlamento belga, cómo se siente el diputado y qué explicación dio la administración del edificio?

«Una noche sin teléfono, sin voz y sin aire»: detalles minuto a minuto

Detalles revelados por la cadena belga y testigos:

El fallo inesperado de la cerradura: El diputado entró al baño al final de la jornada y la puerta se bloqueó, haciendo imposible abrirla;

El edificio vacío: Debido a que el horario laboral había terminado, no quedaba nadie en los pasillos y nadie escuchó sus gritos de auxilio;

Falta de medios de comunicación: Al haber dejado su smartphone en su oficina, Erens quedó totalmente privado de la posibilidad de contactar a los servicios de emergencia o a su familia;

Ventilación apagada: Por la noche, el sistema de ahorro de energía se activó y la ventilación se detuvo, lo que llevó al diputado al borde de la asfixia por falta de oxígeno;

El rescate fortuito de la empleada de limpieza: Solo la empleada que llegó por la mañana notó que la puerta estaba atascada, la abrió y liberó al «prisionero» inesperado.

13 horas en el inodoro: examen médico y estado psicológico

Salud del político y proceso de atención médica:

Atención médica inmediata: Tras ser liberado, el diputado fue trasladado al hospital debido al agotamiento prolongado y la falta de oxígeno;

Sorpresa en el partido «Vlaams Belang»: Sus colegas expresaron su conmoción y exigen una revisión de los protocolos de seguridad del Parlamento;

Problema de infraestructura: El fallo de una simple cerradura en uno de los centros políticos más importantes de Europa provocó risas y críticas públicas.

Seguridad y lecciones cotidianas: ¿qué dicen los expertos?

Conclusiones tras este incidente sobre la vida política y cotidiana:

La paradoja de la dependencia digital: Quedó claro que el ser humano moderno, si olvida su teléfono un momento, puede quedar totalmente indefenso incluso en una habitación cerrada;

Falta de vigilancia nocturna: El hecho de que el servicio de seguridad no revisara las habitaciones durante 13 horas es motivo de debate;

Los políticos también son humanos: El hecho de que diputados de alto rango puedan caer en una trampa doméstica común es muy discutido en las redes sociales.

La prueba de 13 horas del diputado belga se convirtió en un evento simbólico que demuestra la importancia de la precaución y el control técnico incluso en los parlamentos más modernos.

¿Cree que la falta de personal de guardia que revise las habitaciones por la noche es una falla grave de seguridad? ¿Cómo habría reaccionado usted? ¡Deje sus opiniones y comparta esta noticia!