En Bruselas se celebró la segunda reunión ministerial interregional con la participación de los países de la región del Mar Negro, el Cáucaso Sur y Asia Central. Durante el encuentro, el ministro de Asuntos Exteriores de Kazajistán, Mukhtar Tleuberdi, destacó que la república considera la Ruta de Transporte Internacional Transcaspiana («Corredor Medio») como el eslabón principal que conecta Europa y Asia, e instó a todas las partes a desarrollarla conjuntamente para diversificar las rutas comerciales. Según la agencia de noticias «Kazinform», los representantes de Tayikistán y Turkmenistán también participaron activamente, expresando su interés en cooperar en los ámbitos del transporte, la energía verde y la digitalización.

Kazajistán y la iniciativa «Global Gateway»

En su discurso, Mukhtar Tleuberdi señaló que el desarrollo del potencial de tránsito y transporte, así como la modernización de las infraestructuras, son prioridades estratégicas para Kazajistán. Astaná está dispuesta a fortalecer aún más los lazos con Europa y los socios regionales en los sectores de transporte, logística, energía y digitalización. En particular, se enfatizó la importancia de atraer inversiones y mejorar las infraestructuras de transporte en el marco de la iniciativa «Global Gateway» (Global Gateway) de la Unión Europea. La parte kazaja manifestó su disposición a optimizar conjuntamente los procesos de despacho aduanero y logística para crear una red de transporte euroasiática eficiente y sostenible.

Participación de Tayikistán y Turkmenistán y contexto global

En la reunión, el viceministro de Asuntos Exteriores de Tayikistán, Idibek Kalandar, expuso las prioridades de Dusambé en cuanto al desarrollo de infraestructuras de tránsito y transporte, energía verde y digitalización. Asimismo, los representantes de Turkmenistán, participando como parte de la delegación de Asia Central, confirmaron su apoyo a la profundización de la cooperación en las redes de transporte, digitales y energéticas.

Esta reunión tuvo lugar en un contexto de numerosos obstáculos en las principales rutas marítimas. La alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Kaja Kallas, subrayó en su declaración previa a la reunión que las restricciones en el estrecho de Ormuz, el bloqueo del corredor del Mar Negro y los problemas en el estrecho de Bab el-Mandeb obligan a los países a buscar activamente rutas comerciales y suministros energéticos alternativos. Según ella, en tales condiciones, las regiones de Asia Central, el Cáucaso Sur y el Mar Negro adquieren una importancia crucial para ampliar los vínculos entre Europa y Asia.

Participantes y direcciones Objetivos y tareas principales Kazajistán Desarrollo del «Corredor Medio» y modernización de infraestructuras en el marco de «Global Gateway» Tayikistán y Turkmenistán Ampliación de la cooperación regional en transporte, energía verde y digitalización Unión Europea Triplicar los flujos comerciales para 2030 y reducir los tiempos de tránsito

Según el comunicado de prensa de la Comisión Europea, el «Corredor Medio» está incluido entre las iniciativas emblemáticas de la Unión Europea. Su objetivo principal es conectar Asia Central directamente con los mercados europeos a través del Mar Caspio, el Cáucaso Sur, Turquía y el Mar Negro, con el fin de aumentar drásticamente los flujos comerciales para 2030 y reducir significativamente los tiempos de transporte de mercancías.

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