El horario de invierno ha comenzado en Europa: los relojes se retrasaron una hora

Los países de la Unión Europea cambiaron del horario de verano al de invierno el 25 de octubre. Con motivo de ello, los relojes se retrasaron una hora. Así lo informó «Deutsche Welle».

Se señala que en Alemania, Francia y otros países de Europa Central, los relojes se retrasaron de las 03:00 a las 02:00, hora local. Como resultado, la población pudo dormir una hora más.

En la Unión Europea existe un procedimiento único para el cambio al horario de verano e invierno. Según este, los relojes se adelantan una hora el último domingo de marzo y se retrasan una hora el último domingo de octubre.

En 2019, el Parlamento Europeo apoyó la propuesta de abandonar el cambio de hora estacional. Sin embargo, debido a que los países de la Unión no han llegado a una decisión común, se mantiene el procedimiento actual.

La Unión Europea cuenta con tres zonas horarias. Irlanda y Portugal utilizan el tiempo de Greenwich en invierno. En países como Alemania y Francia se aplica el horario de Europa Central, mientras que en Finlandia y los países bálticos rige el horario de Europa del Este. En cada región, los relojes se ajustan según la hora local.

El próximo cambio de hora estacional será el 28 de marzo de 2027, cuando los relojes se adelantarán una hora.