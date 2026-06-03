Fármaco que detiene el cáncer asombra a los científicos

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Fármaco que detiene el cáncer asombra a los científicos

Ha surgido una nueva esperanza en la lucha contra el cáncer. Según The Guardian, un fármaco innovador llamado Amivantamab ha demostrado una alta eficacia en el tratamiento de formas graves de cáncer de cabeza y cuello.

Según los informes, este medicamento fue probado en ensayos clínicos a gran escala realizados en 11 países. Un total de 102 pacientes participaron en el estudio, todos ellos en estado crítico y sin haber obtenido los resultados esperados de tratamientos previos de quimioterapia e inmunoterapia.

Los resultados del estudio han asombrado a los expertos. Los tumores desaparecieron por completo en 15 participantes, un hecho calificado como un «logro sin precedentes» en la comunidad médica.

Se señala que Amivantamab se administra mediante inyección subcutánea una vez cada tres semanas. Los científicos continúan la investigación y planean evaluar su eficacia y seguridad en fases clínicas más amplias.

Los expertos valoran este resultado como el inicio de una nueva era en la oncología, destacando que este fármaco podría ser una nueva esperanza para muchos pacientes en el futuro.

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