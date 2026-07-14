El presidente acompañó personalmente a la escuela a una niña víctima de discriminación

En febrero de 2022, ocurrió un evento conmovedor en Gostivar, Macedonia del Norte. Embla Ademi, de 11 años, fue discriminada en la escuela por algunos padres y compañeros de clase.

Debido a que Embla tiene síndrome de Down, algunos padres se opusieron a que estudiara en la misma clase que sus hijos. Organizaron un boicot alegando que ella interrumpía las clases, acusaciones que resultaron ser infundadas.

Como resultado, la niña fue aislada de sus compañeros y obligada a tomar clases sola. Cuando el caso se hizo público, el presidente del país, Stevo Pendarovski, no permaneció indiferente.

El presidente visitó la casa de Embla y le entregó un regalo. Luego, la tomó de la mano y la acompañó hasta la escuela. Este gesto fue visto por muchos como un símbolo de apoyo a los niños con necesidades especiales.

Pendarovski enfatizó que la educación inclusiva es importante para cada niño. Afirmó que el comportamiento de quienes discriminaron no tiene justificación alguna.