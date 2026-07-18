Fatemeh, la artista que pinta con los pies, cumple su sueño de conocer a Ronaldo

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Fatemeh, la artista que pinta con los pies, cumple su sueño de conocer a Ronaldo

El sueño de hace años de la artista iraní Fatemeh Hammami Nasrabadi se hizo realidad. Ella Cristiano Ronaldo y le presentó los retratos que ella misma dibujó.

A pesar de estar paralizada en un 85 %, Fatemeh se dedica al arte. No dibuja con las manos, sino con los dedos de los pies. Los retratos de futbolistas, actores y personajes famosos del mundo la hicieron conocida en las redes sociales.

Cuando Ronaldo llegó a Teherán con el equipo Al-Nassr para la Liga de Campeones de la AFC, Fatemeh le envió un mensaje. Publicó un post emotivo en Internet diciendo: «Quiero conocer a Ronaldo y entregarle mi dibujo».

Poco después, su deseo se cumplió. Ronaldo recibió personalmente a Fatemeh en la sede de Al-Nassr, le regaló una camiseta autografiada y aceptó sus retratos.

Este momento se convirtió en un evento conmovedor para muchos. Para Fatemeh, fue el encuentro esperado durante años.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editor
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