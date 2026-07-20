La extraña petición de Lamine Yamal a la Federación española genera un gran debate

Han circulado informes de que el jugador de la selección española, Lamine Yamal, solicitó condiciones especiales durante la Copa del Mundo. Según la prensa española, el jugador de 19 años pidió a la Real Federación Española de Fútbol una habitación separada para poder convivir con su novia, Ines Garcia.

La fuente señala que Yamal considera que tener a Ines Garcia a su lado influye positivamente en su estado de ánimo, su preparación mental y su juego. Por ello, solicitó permiso para permanecer con ella durante el Mundial.

Sin embargo, esta información aún no ha sido confirmada oficialmente. Ni la Federación española ni Lamine Yamal han emitido declaraciones al respecto. A pesar de ello, la noticia se ha difundido ampliamente en las redes sociales y ha provocado numerosos debates.