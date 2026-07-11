Un aficionado se vuelve famoso tras coleccionar cervezas de 48 países para la Copa del Mundo

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Un aficionado se vuelve famoso tras coleccionar cervezas de 48 países para la Copa del Mundo

Los aficionados al fútbol celebran la Copa del Mundo de diversas maneras. Sin embargo, un apasionado fanático del fútbol que vive en Londres, Gas Hall ha llamado la atención de muchos con una idea original. Recolectó cervezas de cada uno de los 48 países que participan en el torneo y adoptó la costumbre de abrir y beber la cerveza del país correspondiente a cada equipo eliminado de la competición. Así lo informó BBC Sport .

Gas Hall explica que abre la cerveza del país después de que el equipo abandona el torneo. Lo considera un «brindis» simbólico para reconocer la participación del equipo y, al mismo tiempo, marcar su incapacidad para ganar el campeonato.

«Cada vez que un equipo es eliminado, abro la cerveza de ese país. Es una forma de celebrar su participación y reconocer a mi manera que no ganaron el campeonato», dijo.

El aficionado comenzó a formar esta colección en 2025. Rápidamente se dio cuenta de que era muy difícil encontrar cervezas de algunos países. En particular, conseguir una cerveza de Irak fue un gran desafío.

«La cerveza iraquí fue un verdadero dolor de cabeza. Al final, se la compré a alguien que vive en Polonia. Había viajado a Irak hace unos años y trajo una botella como recuerdo. Le pagué unas 30 libras», cuenta Hall.

El coleccionista obtuvo algunas bebidas no solo comprándolas, sino mediante intercambios. Por ejemplo, le dio cervezas inglesas raras a un coleccionista en Finlandia a cambio de la bebida Fizzin de Qatar. También cambió una cerveza de Panamá por la bebida Moussy de Arabia Saudita.

Para países donde el alcohol no es popular, como Qatar y Arabia Saudita, encontró una solución única.

«Como el consumo de alcohol está limitado en estos países, elegí bebidas de malta sin alcohol hechas de cebada. Son los productos más cercanos a la cerveza en esas regiones», explicó.

Por ahora, Hall está abriendo las cervezas de su colección gradualmente según los resultados del torneo. Dice que, una vez finalizada la Copa del Mundo, planea reunir una nueva colección similar para la próxima competición.

La idea de Gas Hall despertó gran interés en las redes sociales. Muchos aficionados al fútbol reaccionan positivamente a su colección y a su forma única de honrar a cada país.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editor
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