La formación de una nueva capa de corteza oceánica observada en directo por primera vez

Un grupo internacional de geofísicos ha logrado, por primera vez en la historia de la ciencia, registrar directamente el proceso de ruptura de la corteza oceánica y el llenado de esta cavidad con nuevo magma. Este estudio, realizado en la dorsal del Sureste de la India, reveló que el fondo marino se desplazó más de 2 metros. Este fenómeno es un paso revolucionario en la comprensión de los procesos de formación geológica de nuestro planeta. Así lo informa Ixbt.com informa .

El descubrimiento se realizó en febrero de 2024 durante una expedición organizada en la cordillera submarina que separa las placas tectónicas de Australia y la Antártida. Es precisamente en estas zonas donde las placas se alejan, mientras que el magma que asciende del manto se solidifica para formar una nueva corteza oceánica. Aunque este mecanismo se conocía teóricamente desde hace décadas, hasta ahora no había sido posible observarlo en tiempo real.

Logro tecnológico y resultados de medición

Los científicos desplegaron una red de equipos especiales a lo largo de un segmento de 100 kilómetros de la dorsal. Según los datos publicados en la revista Nature, en el estudio se utilizaron las siguientes herramientas:

5 hidrófonos que registran sonidos submarinos y ondas sísmicas;

15 balizas acústicas autónomas que intercambian señales cada 4 horas;

Sensores de alta precisión para medir la profundidad del fondo marino.

Después de que los hidrófonos registraran una serie de terremotos submarinos, las mediciones acústicas mostraron que algunos dispositivos se habían desplazado. Los cálculos confirmaron que partes del fondo oceánico se expandieron al menos 2 metros. Además, un cambio significativo en la profundidad se convirtió en la prueba evidente de la grieta producida.

Según las estimaciones de los autores del estudio, en pocos días brotaron aproximadamente 160 millones de metros cúbicos de lava en la grieta entre las placas. Los expertos creen que el magma provino de un reservorio subterráneo acumulado durante muchos años. Una vez que el reservorio se vació, partes del fondo oceánico comenzaron a hundirse, lo que amplió aún más la escala del proceso.

Un proceso mucho más potente de lo esperado

Jean-Yves Royer, geofísico marino del Centro Nacional de Investigación Científica (CNRS) de Francia, señaló que los resultados fueron mucho más significativos de lo previsto. Inicialmente, los científicos habían estimado un desplazamiento vertical de unos pocos centímetros, pero en la práctica los cambios alcanzaron hasta 4,2 metros. Esto significa que la dinámica del fondo oceánico es mucho más activa de lo que pensábamos.

Durante este evento, la energía de tensión acumulada durante los últimos 30 a 60 años se liberó en un instante debido al movimiento de la placa tectónica australiana. Aunque tales procesos forman continuamente nuevos fondos oceánicos, era muy difícil estudiarlos debido a que las dorsales oceánicas se encuentran en zonas de difícil acceso.

Este éxito científico proporciona a los geólogos nuevos datos sobre la formación de la superficie terrestre y la predicción de la actividad tectónica. Ahora, los científicos pueden probar con cifras exactas la energía y la velocidad a la que se produce la renovación de la corteza oceánica.