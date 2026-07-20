La NASA fotografía un fenómeno inusual en el mar Negro desde el espacio

Los expertos de la NASA registraron un cambio repentino en el color del agua en la superficie del mar Negro. Las imágenes tomadas desde el espacio muestran que vastas partes del mar han adquirido un tono turquesa brillante. Este fenómeno natural está relacionado con la proliferación masiva de organismos microscópicos submarinos, lo que indica cambios importantes en el ecosistema. Así lo informa Ixbt.com informa .

Este espectáculo único fue capturado por un astronauta a bordo de la Estación Espacial Internacional (ISS) y por el satélite PACE (Plankton, Aerosol, Cloud, ocean Ecosystem) de la NASA, diseñado para estudiar el océano y la atmósfera. Según ixbt.com, este cambio en el color del agua es causado por el fitoplancton. Hacia finales de la primavera, el número de estos organismos aumenta drásticamente y sus conchas calcáreas que reflejan la luz tiñen la superficie del agua de un color azul blanquecino, visible incluso desde el espacio.

Observación espacial y capacidades tecnológicas

El 27 de mayo, un astronauta de la Expedición 74 fotografió, con una cámara Nikon Z9, remolinos de color turquesa cerca del estrecho del Bósforo, que conecta el mar Negro con el mar de Mármara. Casi un mes después, el 22 de junio, el satélite PACE registró la propagación del fitoplancton por todo el mar en un formato más amplio a través de su instrumento Ocean Color Instrument (OCI).

El color del mar Negro cambia a lo largo del año dependiendo de la composición de los organismos microscópicos que contiene. Por ejemplo, en otras estaciones pueden predominar las diatomeas, lo que le da al agua un tono más oscuro. Las observaciones satelitales son cruciales para los científicos, ya que la toma directa de muestras en grandes masas de agua es un proceso técnicamente complejo y costoso.

Clima global y el papel del fitoplancton

El fitoplancton no solo desempeña un papel estético, sino también un papel importante en el equilibrio ecológico de nuestro planeta. Es una parte integral del ciclo global del carbono. Durante su crecimiento, el fitoplancton absorbe carbono de la atmósfera. Cuando mueren, transportan este carbono al fondo marino, donde se almacena durante mucho tiempo.

Este proceso ayuda a reducir la cantidad de gases de efecto invernadero en la atmósfera terrestre. Los nuevos datos proporcionados por la NASA permiten a los científicos analizar más profundamente cómo los ecosistemas marinos se están adaptando al cambio climático. Para los especialistas y entusiastas, estas investigaciones demuestran la importancia de las tecnologías modernas en el monitoreo remoto de los procesos biológicos en las masas de agua.