¿Por qué Lamine Yamal hace el gesto del « 304 » después de cada gol?

Cada vez que Lamine Yamal marca un gol, las cámaras no pasan por alto su gesto característico. El jugador forma el número « 304 » con sus manos. Muchos podrían pensar que es solo una forma de celebrar, pero este número tiene un significado muy profundo para Yamal.

La razón es que « 304 » son los últimos tres dígitos del código postal 08304 del barrio de Rocafonda, en Mataró, España, donde el jugador creció. Con este gesto, Yamal demuestra que nunca olvida su infancia, el barrio donde dio sus primeros pasos y sus raíces. Con ello, transmite el mensaje: « No he olvidado de dónde vengo ».

Lo curioso es que el número 304 no solo aparece en su forma de celebrar, sino también en su equipamiento deportivo. Este número está escrito en sus botas. Además, los aficionados notaron que durante la Copa del Mundo 2026, Yamal llevaba un colgante con la forma del « 304 » alrededor del cuello.

En el fútbol, los aficionados suelen recordar los goles marcados y los trofeos ganados. Pero lo que distingue a los grandes jugadores son sus valores, el respeto por sus orígenes y sus símbolos personales.

Hoy, el 304 no es un número cualquiera. Para Lamine Yamal, es un símbolo de sus recuerdos de infancia, del barrio que lo llevó al fútbol de élite y de su lealtad a sus raíces. Por eso, este número se ha convertido en el emblema único de Yamal para los fans de todo el mundo.