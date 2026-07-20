¿Por qué Lamine Yamal hace el gesto del « 304 » después de cada gol?

·9.5K·Mundo
¿Por qué Lamine Yamal hace el gesto del « 304 » después de cada gol?

Cada vez que Lamine Yamal marca un gol, las cámaras no pasan por alto su gesto característico. El jugador forma el número « 304 » con sus manos. Muchos podrían pensar que es solo una forma de celebrar, pero este número tiene un significado muy profundo para Yamal.

La razón es que « 304 » son los últimos tres dígitos del código postal 08304 del barrio de Rocafonda, en Mataró, España, donde el jugador creció. Con este gesto, Yamal demuestra que nunca olvida su infancia, el barrio donde dio sus primeros pasos y sus raíces. Con ello, transmite el mensaje: « No he olvidado de dónde vengo ».

Lo curioso es que el número 304 no solo aparece en su forma de celebrar, sino también en su equipamiento deportivo. Este número está escrito en sus botas. Además, los aficionados notaron que durante la Copa del Mundo 2026, Yamal llevaba un colgante con la forma del « 304 » alrededor del cuello.

Lamine Yamal lleva una cadena con un colgante de oro en forma de 304 alrededor del cuello.

En el fútbol, los aficionados suelen recordar los goles marcados y los trofeos ganados. Pero lo que distingue a los grandes jugadores son sus valores, el respeto por sus orígenes y sus símbolos personales.

Hoy, el 304 no es un número cualquiera. Para Lamine Yamal, es un símbolo de sus recuerdos de infancia, del barrio que lo llevó al fútbol de élite y de su lealtad a sus raíces. Por eso, este número se ha convertido en el emblema único de Yamal para los fans de todo el mundo.

Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Charos
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Un repartidor de comida se convierte inesperadamente en un escritor famosoUn repartidor de comida se convierte inesperadamente en un escritor famosoHoy, 21:23Disturbios en Buenos Aires tras la derrota de ArgentinaDisturbios en Buenos Aires tras la derrota de ArgentinaHoy, 20:05Un medicamento común hizo que el cuerpo de una mujer se volviera azulUn medicamento común hizo que el cuerpo de una mujer se volviera azulHoy, 18:16Arabia Saudita anuncia una novedad importante para los peregrinos de la UmrahArabia Saudita anuncia una novedad importante para los peregrinos de la UmrahHoy, 17:56Científicos coreanos crean una prenda que se viste sola en 10 segundosCientíficos coreanos crean una prenda que se viste sola en 10 segundosHoy, 17:37Otro físico acusado de traición en RusiaOtro físico acusado de traición en RusiaHoy, 14:58
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Mundo noticias

Científicos calcularon cuándo terminará la vida en la Tierra
Científicos calcularon cuándo terminará la vida en la Tierra
Un dragón gigante aparece en el cielo de Londres
Un dragón gigante aparece en el cielo de Londres
Fatemeh, la artista que pinta con los pies, cumple su sueño de conocer a Ronaldo
Fatemeh, la artista que pinta con los pies, cumple su sueño de conocer a Ronaldo
Un juguete viral envía a niños al hospital
Un juguete viral envía a niños al hospital
Una tumba que guardó un secreto milenario: hallan momia en Perú con las manos cubriendo el rostro
Una tumba que guardó un secreto milenario: hallan momia en Perú con las manos cubriendo el rostro
El suelo se hunde en Turquía: aparecen miles de socavones gigantes
El suelo se hunde en Turquía: aparecen miles de socavones gigantes
Mujer de 63 años es madre por primera vez
Mujer de 63 años es madre por primera vez
¿Por qué la «Cascada de sangre» en la Antártida fluye de color rojo?
¿Por qué la «Cascada de sangre» en la Antártida fluye de color rojo?