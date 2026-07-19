Dos hermanas descubren su propia foto en una casa de alquiler

Dos hermanas que viven en Utah, EE. UU., Libby y Aubrey Birrell, se hicieron famosas en las redes sociales debido a un evento inesperado. En la pared de la casa que alquilaron a través de Airbnb, vieron una foto en la que aparecían miembros de su propia familia. Aunque al principio la situación las dejó profundamente sorprendidas, más tarde se reveló el secreto detrás de ella.

En una entrevista con Fox News Digital, las hermanas admitieron que se asustaron bastante cuando vieron la foto por primera vez. A principios de julio, llegaron a una casa de alquiler en Oceanside, cerca de San Diego, California, con casi 30 familiares para celebrar el 80 cumpleaños de su abuelo.

Al ver la foto de la playa en el marco de la pared, notaron que las personas que aparecían en ella eran su propia familia.

«En cuanto vimos la foto, llamamos a todos. Todos estaban asombrados. Hice una videollamada a mis amigos porque ellos también conocen bien a nuestra familia. Tampoco podían creerlo», dijo Aubrey Birrell.

Ella mencionó que, durante la primera noche, esta situación las hizo sentir bastante incómodas.

«Para ser honesta, nos asustamos un poco. Incluso pensamos: "¿Acaso sabían que íbamos a venir?". Se sintió muy extraño y misterioso», dice ella.

Más tarde, la familia le preguntó al propietario sobre la foto. Resultó que un fotógrafo que decoraba interiores de casas utilizaba paisajes tomados con drones en las playas de San Diego, ampliándolos como obras de arte para colocarlos en casas de vacaciones.

En la foto viral, el padre de Aubrey mira la imagen atentamente y dice: «Se parece a mí». Al principio, las chicas no le creyeron. Sin embargo, más tarde se dieron cuenta de que la imagen mostraba realmente a su padre, a Libby y a su hermano Braedon hace unos diez años.

«Todavía tenemos esos trajes de baño. Realmente somos nosotros en esta foto», dice Libby.

Según las hermanas, la foto fue tomada hace unos diez años en la playa de Mission Beach o Imperial Beach. En ese momento, estaban en un viaje familiar debido a un torneo de fútbol de sus hermanos.

Sin embargo, no todos los secretos del evento han sido revelados. Bajo la foto viral, algunos usuarios escribieron que habían visto la misma imagen de la playa en otros alquileres de Airbnb e incluso en apartamentos en Florida. Aunque esta información no ha sido confirmada, despertó mucha curiosidad.

Las discusiones en las redes sociales fueron diversas. Algunos compararon este evento con el comienzo de una película de terror, mientras que otros mencionaron haber vivido situaciones similares. Algunos escribieron que se habían visto en marcos de fotos en tiendas o en folletos publicitarios en otros estados.

Después del incidente, el propietario incluso ofreció regalarle una copia de la foto de la playa a la familia. Hoy, las hermanas Birrell dicen que recuerdan este evento inesperado no como algo aterrador, sino como un recuerdo divertido e inolvidable.