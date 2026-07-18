¿En qué país se encuentra la comida más deliciosa del mundo? Se ha publicado el ranking

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¿En qué país se encuentra la comida más deliciosa del mundo? Se ha publicado el ranking

Se ha publicado el ranking de las cocinas nacionales más deliciosas del mundo. La clasificación se basa en evaluaciones gastronómicas internacionales, teniendo en cuenta el sabor, la diversidad y la popularidad de los platos tradicionales de diversos países.

Italia ocupa el primer lugar con 4,64 puntos. Se ha confirmado una vez más que los platos famosos del país, como la pizza, la pasta y el risotto, son la elección favorita de millones de personas en todo el mundo.

Grecia (4,60) ocupa el segundo lugar, seguida por Perú (4,54) en el tercero. Portugal y España completan los cinco primeros puestos.

Japón, Turquía, China, Francia e Indonesia también forman parte de los diez países con las cocinas más deliciosas del mundo. Cada uno de ellos ha sido altamente valorado por sus platos únicos y sus ricas tradiciones gastronómicas.

Algunos países de la CEI y de la región también aparecen en el ranking. En particular, Georgia ocupa el puesto 21, Rusia el 28 y Ucrania el 43. Azerbaiyán se sitúa en el puesto 67, Bielorrusia en el 79, Armenia en el 87 y Kazajistán en el 98.

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