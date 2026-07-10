Campeón olímpico detenido tras accidente en estado de ebriedad

Kazajo El campeón olímpico y famoso boxeador Daniyar Yeleussinov fue sancionado administrativamente por provocar un accidente de tráfico y conducir bajo los efectos del alcohol. Según la decisión judicial, el atleta fue condenado a 20 días de arresto y privado de su licencia de conducir por un largo periodo.

El incidente ocurrió en la ciudad de Astaná. Se informó que se produjeron dos accidentes de tráfico en los que estuvo involucrado un vehículo Toyota Land Cruiser, tras lo cual el conductor abandonó la escena.

Como resultado de las labores de búsqueda de las fuerzas del orden, se localizó el vehículo y el infractor fue detenido en la calle Dostyk. Afortunadamente, no se registraron heridos a causa del incidente.

Inicialmente, la policía no reveló oficialmente la identidad del detenido. No obstante, se enfatizó que la ley es igual para todos y que la fama o los logros deportivos no eximen a nadie de su responsabilidad.

Posteriormente, se confirmó en el tribunal que el conductor era el campeón olímpico Daniyar Yeleussinov. Se le abrieron cargos por conducir en estado de ebriedad, provocar un accidente y darse a la fuga.

Durante el proceso judicial, el atleta admitió plenamente su culpabilidad y expresó su arrepentimiento. El tribunal dictó sentencia considerando que no tenía antecedentes administrativos previos.

Según el veredicto final, Daniyar Yeleussinov cumplirá 20 días de arresto administrativo. Asimismo, se le retiró el derecho a conducir vehículos durante 7 años. La decisión judicial ha entrado en vigor.