Un Tyrannosaurus rex de 67 millones de años se vendió por un precio récord

Que vivió hace 67 millones de años Tyrannosaurus rex sus restos fueron vendidos en Nueva York en la subasta de Sotheby's por 50,1 millones de dólares (37,4 millones de libras esterlinas). Esto estableció un nuevo récord como la mayor suma pagada en la historia por restos de dinosaurio.

Este espécimen único puesto a subasta «Gas» (Gus) se llama así y mide más de 4 metros de altura. Según los expertos se ha conservado más del 60 por ciento del esqueleto, lo que lo convierte en uno de los Tyrannosaurus rex más completos encontrados hasta la fecha.

Por el momento, no se ha revelado oficialmente quién compró este hallazgo único.

«Gas» fue descubierto en 2021 en un rancho remoto en Dakota del Sur, EE. UU. Las excavaciones se llevaron a cabo en tres etapas entre 2021 y 2023, durante la temporada de verano después del deshielo. Luego, científicos y expertos pasaron tres años más en el laboratorio ensamblando, limpiando y realizando análisis científicos del esqueleto.

Sotheby's Cassandra Hatton, jefa del departamento de ciencia e historia natural de la casa de subastas, señaló que este resultado es el producto de muchos años de trabajo.

«Gas no es solo un hallazgo raro, sino un espécimen maravilloso que ha sido excavado, documentado, preparado y preservado a un alto nivel», dijo.

Durante las investigaciones, se identificaron marcas de dientes en el cráneo del dinosaurio, así como costillas que se rompieron y sanaron durante su vida. Los científicos creen que estas lesiones pudieron haber sido causadas durante peleas con otros dinosaurios o en la lucha por alimento.

Esta venta superó el récord establecido en 2024 por los restos de un Stegosaurus y es la primera vez que restos de dinosaurio se venden superando la barrera de los 50 millones de dólares.

Algunos científicos, en comentarios a la BBC, destacaron que ventas como esta podrían marcar una nueva etapa en el interés de los coleccionistas extremadamente ricos por los fósiles antiguos.

Los expertos señalan que el alto precio refleja no solo la rareza, sino también el inmenso trabajo y los recursos invertidos en su excavación, restauración y estudio científico.

El anterior poseedor del récord «Apex» el estegosaurio comprado por el multimillonario Kenneth Griffin, fue cedido temporalmente al Museo de Historia Natural de Estados Unidos por cuatro años. Por ello, no se descarta que el nuevo dueño de «Gas» también lo ceda a algún museo para su exhibición en el futuro.