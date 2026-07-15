Se ha revelado la causa real del calor récord en Europa

Se ha informado que la causa principal de las temperaturas récord en Europa es la llegada de potentes anticiclones subtropicales provenientes de regiones desérticas. Los climatólogos señalan que este proceso se ha intensificado drásticamente en los últimos años, provocando la actualización de récords históricos de temperatura en varios países.

Según el profesor Massimiliano Fazzini de la Universidad de Camerino, las masas de aire caliente que se desplazan desde el Sahara y la meseta iraní ascienden hasta los 6-8 kilómetros de altura. Al cruzar las cadenas montañosas y descender, el aire se comprime y se calienta aún más, elevando bruscamente la temperatura en la superficie terrestre.

El experto indica que, si bien anteriormente Europa Occidental estaba dominada principalmente por anticiclones provenientes del océano Atlántico, actualmente los anticiclones subtropicales de los desiertos son cada vez más activos. Al mismo tiempo, el rápido calentamiento de las zonas desérticas en Oriente Medio agrava la situación.

El científico destaca que estos factores son los que generan las intensas olas de calor observadas en toda Europa. Al descender a la superficie, el aire caliente se calienta aún más, provocando temperaturas récord.

En junio, las temperaturas superaron los 40 grados en varios países europeos. A finales de mes, se batieron récords de temperatura absoluta en varias naciones. En Francia, el Reino Unido, los Países Bajos e Italia se declaró el nivel de alerta «rojo».

Actualmente, una nueva ola de calor intenso se acerca al territorio italiano. Según datos difundidos anteriormente, más de 10 000 personas han fallecido a causa de las olas de calor en Europa. Se ha registrado que la mayoría de las víctimas son ciudadanos mayores de 65 años.

Médicos y expertos en clima enfatizan que el calor anómalo no solo causa golpes de calor, sino que también agrava enfermedades cardiovasculares y respiratorias. Por ello, se recomienda especialmente a las personas mayores seguir estrictamente las medidas de precaución.