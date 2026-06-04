La startup FirstClub alcanza una valoración de 255 millones de dólares en nueve meses

En un momento en que la velocidad sigue siendo el factor clave en el mercado del quick-commerce, la startup india FirstClub ha convencido a los inversores de que el éxito se puede lograr centrándose en la calidad del producto. Con sede en Bengaluru, la empresa recaudó 55 millones de dólares en una ronda de financiación de Serie B liderada por Peak XV Partners y Sofina. Como resultado, la valoración de mercado de la startup alcanzó los 255 millones de dólares, más del doble de la cifra de septiembre del año pasado (120 millones de dólares). Techcrunch.com informa sobre esta noticia .

La plataforma FirstClub fue fundada en 2024 por el exejecutivo de Flipkart, Ayyappan R. A diferencia de sus competidores, enfatiza una selección curada en lugar de un surtido amplio. La plataforma ofrece aproximadamente 4.000 referencias, lo que representa un tercio de la oferta de otros grandes servicios. La empresa prueba nuevos productos en laboratorios y colabora con marcas exclusivas, posicionándose no solo como un servicio de entrega rápida, sino como una tienda de comestibles de confianza.

Actualmente, el volumen bruto de mercancías (GMV) anual de la startup ha alcanzado los 50 millones de dólares. Los clientes realizan un promedio de más de cuatro pedidos al mes, con un valor promedio de compra de 13 dólares. Curiosamente, los productos más vendidos en la plataforma no son verduras tradicionales, sino productos premium como aguacates, dátiles y manzanas Modi. Esto indica la aparición en la India de un segmento dispuesto a pagar más por alimentos de alta calidad y saludables.

Los fondos recién recaudados se destinarán a la expansión de la startup más allá de Bengaluru y a consolidar su presencia en grandes ciudades como Hyderabad. Además, FirstClub planea ampliar sus operaciones a categorías como artículos para el hogar y la cocina, regalos y otros artículos de primera necesidad. Según GV Ravishankar, director general de Peak XV, existen grandes oportunidades en el mercado para plataformas especializadas en alimentación.