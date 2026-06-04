El Bayern de Múnich lidera el ranking actualizado de la UEFA

Continúan las intensas batallas entre los mejores clubes y los resúmenes de fin de temporada en los campos europeos. La UEFA, organismo rector del fútbol europeo, ha publicado su ranking oficial actualizado de los clubes más fuertes del continente. Según la lista, el Bayern de Múnich ha superado a todos sus rivales para liderar la clasificación como el equipo más fuerte de cara a la próxima temporada 2026/2027.

El gigante español Real Madrid ocupa el segundo lugar de la prestigiosa lista, mientras que el campeón francés, Paris Saint-Germain, completa el top 3.

¿Cuál es el secreto del éxito constante del Bayern de Múnich?

Este ranking no se basa en los resultados de un solo año, sino que refleja el rendimiento general de los clubes en competiciones europeas desde la temporada 2021/2022. El ascenso del Bayern a la cima se debió a su notable consistencia en las copas europeas:

La maquinaria alemana ha alcanzado los cuartos de final de la prestigiosa Liga de Campeones de la UEFA (UCL) en cada una de las últimas cinco temporadas.

Durante este periodo, el equipo también llegó a semifinales en dos ocasiones. Estos resultados altos y constantes han otorgado al club muniqués una gran cantidad de puntos.

La intensidad del Arsenal y el gran salto del Aston Villa

Tras acumular la mayor cantidad de puntos en el continente durante la temporada 2025/2026, el Arsenal de Londres se situó en la 7.ª posición del ranking general de cinco años.

La sensación de la temporada: El ascenso más sorprendente y significativo en el ranking lo logró otro representante inglés, el Aston Villa. El equipo de Birmingham subió 29 puestos para colocarse en la 17.ª posición entre la élite europea.

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