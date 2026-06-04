Lovable y Google Cloud firman acuerdo para ampliar su asociación

La startup de rápido crecimiento Lovable, con sede en Estocolmo, ha firmado un acuerdo de asociación estratégica plurianual con Google Cloud. Bajo este acuerdo, Lovable planea aumentar cinco veces su infraestructura en la nube y sus capacidades de IA. Aunque no se han revelado los detalles financieros del contrato, fuentes internas destacan que esto supondrá un gran salto para Lovable dentro del ecosistema de Google. Techcrunch.com informa al respecto. informa .

Según el nuevo acuerdo, Lovable obtendrá acceso ampliado a los modelos Claude de Anthropic y a los modelos propietarios Gemini de Google. El acceso al modelo Claude es particularmente significativo para automatizar tareas de programación. Google realizó previamente una inversión sustancial en Anthropic, y se espera que esta colaboración beneficie a ambas partes.

Lovable es considerada actualmente una de las startups de más rápido crecimiento en Europa. En febrero, los ingresos anuales de la compañía superaron los 400 millones de dólares, generando 100 millones de dólares adicionales en solo un mes con apenas 146 empleados. Según los datos, más de la mitad de las empresas de la lista Fortune 500 utilizan productos de Lovable.

Además, Lovable lanzará sus nuevos agentes a través de la plataforma empresarial de Google Cloud, la Gemini Enterprise Agent Gallery. Para garantizar la seguridad, la compañía se integrará con Wiz, una plataforma adquirida por Google por 32.000 millones de dólares. Esto permite la detección y corrección en tiempo real de errores en el código escrito por desarrolladores y agentes de IA.

Para Google, este acuerdo tiene una importancia estratégica, ya que la compañía planea gastar entre 180.000 y 190.000 millones de dólares en gastos de capital este año. El crecimiento de grandes clientes como Lovable y Anthropic sirve para aumentar los ingresos de Google Cloud y compensar las masivas inversiones tecnológicas.