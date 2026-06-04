Luis Suárez, cerca de continuar su carrera en el Fenerbahçe

El mercado de fichajes se está calentando en el fútbol turco y europeo. El delantero del Sporting de Lisboa, Luis Suárez, podría convertirse pronto en miembro de los gigantes de Estambul, el Fenerbahçe. El reconocido y fiable insider Fabrizio Romano compartió la noticia sobre este importante fichaje anticipado a través de sus redes sociales.

El hábil goleador colombiano ha estado atrayendo la atención de muchos grandes clubes con su talento y productividad.

Acuerdo personal listo, pero la última palabra es de la directiva

El experimentado delantero colombiano de 28 años se reunió con representantes de los 'Canarios Amarillos' y acordó en detalle todas las cláusulas personales del futuro contrato laboral. Sin embargo, aún no se ha puesto el punto final a este traspaso. La finalización exitosa de la operación depende directamente del resultado de las elecciones presidenciales internas del club de Estambul y del acuerdo financiero final sobre la tarifa de transferencia entre los clubes.

Las fenomenales estadísticas de Suárez en la temporada completada

Luis Suárez protagonizó una verdadera sensación goleadora con el Sporting en el pasado año futbolístico. Sus registros impresionarían a cualquier equipo de primer nivel:

Participación en competiciones Cifra estadística Total de partidos jugados 53 partidos Goles marcados 38 goles Asistencias 9 asistencias

Hacia grandes objetivos: El Fenerbahçe, que terminó segundo en la Süper Lig turca la temporada pasada, participará en las fases clasificatorias de la prestigiosa UEFA Champions League la próxima temporada. Sin duda, la incorporación de un goleador formidable como Suárez antes de un torneo tan prestigioso ayudará enormemente a la campaña victoriosa del equipo en las competiciones europeas.

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