Países Bajos cae en casa ante Argelia antes del Mundial

Con la Copa Mundial de la FIFA a la vuelta de la esquina, los amistosos internacionales han cobrado intensidad. Aprovechando el breve parón antes del inicio del torneo, las selecciones nacionales disputan partidos de preparación para probar sus alineaciones. Uno de estos importantes encuentros preparatorios en suelo europeo terminó con un resultado sorprendente.

Derrota inesperada en Róterdam

Países Bajos, una de las grandes potencias europeas que se prepara seriamente para el próximo Mundial, recibió en casa a Argelia, un peligroso representante africano. En un estadio abarrotado, el partido finalizó inesperadamente con una ajustada derrota local, 0-1 .

Ambos entrenadores renovaron casi por completo sus alineaciones durante el encuentro para probar a numerosos jugadores. El destino del partido se decidió en los instantes finales, cuando el talentoso jugador argelino Hadj Moussa marcó el único y decisivo gol en el minuto 86.

Alineaciones completas de los equipos

Los cuerpos técnicos utilizaron a los siguientes jugadores en este amistoso:

Países Bajos: Verbruggen (Ruffels, 46'), Wiffer (Geertruida, 69'), Van Hecke (Brobbey, 88'), Van Dijk (Ake, 46'), Van de Ven (Hato, 46'), Gravenberch (Depay, 46'), De Jong (K. Timber, 69'), Reijnders (De Roon, 69'), Summerville (Kluivert, 46'), Gakpo (Weghorst, 81'), Malen (Koopmeiners, 69').

Argelia: Zidane, Abada (Belgali, 46'), Mandi (Hadj Moussa, 46'), Belaid, Ait-Nouri (Hajam, 46'), Zerrouki (Touga, 46'), Bentaleb, Aouar (Fares, 46'), Mahrez (Maza, 46'), Amoura (Boulbina, 69'), Gouiri (Binbouali, 63').

Conclusiones de los entrenadores: Aunque solo fue un amistoso, este resultado sirvió como una valiosa lección para el cuerpo técnico neerlandés de cara a corregir las carencias defensivas y ofensivas antes del Mundial. Argelia, por su parte, ofreció un juego sólido en Europa, deleitando a sus aficionados.

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