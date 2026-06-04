La Autoridad Fiscal de Israel insatisfecha con las declaraciones voluntarias de criptomonedas

La Autoridad Fiscal de Israel está preocupada porque el proceso de declaración voluntaria de ganancias por criptomonedas no está dando los resultados esperados. Aunque el gobierno ha otorgado inmunidad penal a las personas que corrigen sus declaraciones, la participación de los contribuyentes sigue siendo baja. Cointelegraph.com informa al respecto. informa .

Según Globes, las autoridades israelíes esperaban recaudar hasta 1.000 millones USD en impuestos bajo la política de «divulgación voluntaria» vigente hasta agosto de 2025. Sin embargo, hasta la fecha, las declaraciones de ingresos por capital cripto representan solo una pequeña fracción de la suma anticipada. Los datos indican que la autoridad fiscal ha recibido informes sobre solo 50 millones USD en criptoactivos, mientras que los fondos no declarados podrían ascender a miles de millones.

Según el experto fiscal Iftach Simhony, la falta de anonimato en el proceso es el principal obstáculo. Si el nivel de riesgo para los contribuyentes es alto y el procedimiento no garantiza claridad o anonimato en la etapa inicial, el incentivo para divulgar información voluntariamente disminuye. Hasta ahora, solo 58 personas han intentado enmendar sus declaraciones fiscales utilizando este procedimiento.

Según el Informe de Estabilidad Financiera del Banco de Israel para el primer semestre de 2024, los ciudadanos poseen aproximadamente 1.000 millones USD en criptoactivos. Mientras tanto, miembros del Congreso de EE. UU. también están considerando el proyecto de ley PARITY Act, que eximiría a las pequeñas transacciones cripto de los requisitos de declaración ante el IRS.