Los cometas interestelares podrían representar la mitad de la masa de la Vía Láctea

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Los cometas interestelares podrían representar la mitad de la masa de la Vía Láctea

Un equipo internacional de investigadores ha propuesto la hipótesis de que una parte significativa de la "masa faltante" de la Vía Láctea podría estar vinculada no a la materia oscura, sino a objetos que se mueven libremente por el espacio interestelar: cometas y asteroides. Publicado en el portal arXiv, este estudio ofrece un enfoque alternativo a la teoría tradicional de la materia oscura. Ixbt.com informa .

Por lo general, la existencia de materia oscura en la Galaxia se infiere del análisis de las velocidades de rotación estelar. Las observaciones muestran que las estrellas en el borde de la Galaxia giran más rápido de lo esperado según la masa visible (estrellas y gas). Esta discrepancia se explica por una masa invisible que no interactúa mediante radiación electromagnética pero se manifiesta a través de la gravedad.

El nuevo trabajo examinó la contribución total de los objetos interestelares (ISO). Ejemplos incluyen visitantes raros de otros sistemas estelares, como los previamente registrados 1I/ʻOumuamua, 2I/Borisov y 3I/ATLAS. Los investigadores sugieren que, aunque la masa de cada objeto individual es pequeña, su número total en la Galaxia podría ser inimaginablemente vasto.

Los cálculos utilizando un modelo estadístico basado en la distribución de Poisson mostraron que la masa total de los objetos interestelares podría explicar entre el 13% y el 45% de la "masa faltante" atribuida a la materia oscura. Esto implica que el papel de tales objetos en la dinámica gravitacional podría ser significativo.

Sin embargo, los autores señalan que estos cálculos se basan en una muestra muy pequeña (principalmente el objeto 3I/ATLAS). Se espera que nuevos proyectos de sondeos del cielo detecten más objetos interestelares en los próximos años. Estos datos ayudarán a determinar si los cometas pueden realmente resolver el problema de la masa galáctica o si su papel es secundario.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

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