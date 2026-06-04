Jose Mourinho quiere llevar a Riccardo Calafiori al Real Madrid

El mercado de fichajes en el fútbol europeo sigue calentándose con nuevos rumores significativos. El Real Madrid podría incorporar pronto al hábil defensa Riccardo Calafiori, del Arsenal de Londres y de la selección nacional de Italia. Según la información del reconocido periodista e 'insider' español Ramón Álvarez de Mon, el experimentado especialista portugués Jose Mourinho, quien ha firmado un contrato a largo plazo con el 'Club Blanco' hasta 2029, ha pedido a la directiva del club que estudie seriamente las posibilidades de este fichaje.

Al 'Special One' le gusta la versatilidad del jugador italiano

Jose Mourinho tiene la intención de reforzar y enriquecer tácticamente la línea defensiva del superclub madrileño de cara a la nueva temporada. Al estratega portugués le convence enormemente la versatilidad sobre el terreno de juego del defensa italiano de 24 años:

Defensa central: Calafiori puede ofrecer un rendimiento fiable y sereno en la línea defensiva central.

Lateral izquierdo: Cuando es necesario, también puede desenvolverse activamente en el flanco izquierdo de la defensa y posee la capacidad de apoyar los ataques.

Son precisamente estos aspectos los que han llamado la atención de Mourinho, llevándole a solicitar a la directiva que traiga al talentoso jugador a Madrid.

Las estadísticas constantes de Calafiori en Inglaterra

En la pasada temporada futbolística, Riccardo Calafiori logró mostrar un juego bastante significativo y constante con los 'Gunners' en la Premier League inglesa (EPL), considerada el campeonato más intenso del mundo:

Participación en la competición Cifra estadística Partidos jugados en la EPL 26 apariciones Goles marcados 1 gol Asistencias 2 asistencias

Hacia grandes metas: Si este gran fichaje se materializa, Jose Mourinho habrá dado un gran paso para formar en el Real Madrid la línea defensiva férrea y versátil que desea. Los londinenses, por su parte, seguramente no dejarán ir a su estrella fácilmente, lo que augura una gran batalla en el mercado de fichajes.

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