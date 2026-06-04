Xiaomi lanza un nuevo cabezal de ducha por solo 12 $

·100·Tecnología
Xiaomi lanza un nuevo cabezal de ducha por solo 12 $

Xiaomi ha lanzado en el mercado chino un nuevo cabezal de ducha llamado Mijia Supercharged Shower Head. El dispositivo ya está disponible en JD.com y en las tiendas oficiales de la compañía por 79 yuanes (aproximadamente 12 $). Así lo informa Ixbt.com informa .

La característica principal del nuevo producto es su tecnología de aumento de presión del agua mediante microorificios. El agua pasa a través de una densa red de boquillas, lo que, según representantes de Xiaomi, permite mantener un flujo potente incluso con baja presión de agua.

El cabezal de ducha cuenta con un panel ampliado de 120 mm y 127 orificios. El dispositivo admite tres modos de flujo de agua diferentes. El cambio entre modos se realiza mediante un botón especial que puede operarse con una sola mano.

Cabe recordar que Xiaomi lanzó anteriormente un sistema de ducha completo en el mercado chino con un precio de 150 $. El nuevo Mijia Supercharged Shower Head destaca por su precio asequible y su eficiencia.

XiaomiMijiaTecnologíaGadgetsChina
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Xiaomi lanza un power bank asequible con indicador de estado de la bateríaHoy, 08:52Starlink inicia la lucha contra el fraude: terminales desactivados en todo el mundoHoy, 08:28Fotos asombrosas desde el espacio: Los cosmonautas orbitan la Tierra cuatro vecesHoy, 07:53Cuatro cámaras de 50 MP y batería de 6500 mAh: presentado el Motorola Edge 70 Pro+Hoy, 07:25Usuarios de iPhone se quedan sin notificaciones en Max MessengerHoy, 07:22
AnunciosColaboración
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Tecnología noticias

¿Por qué la IA de Google no puede escribir correctamente su propio nombre?
Científicos crearon células solares 10.000 veces más delgadas que un cabello humano
Honor 600 Super Edition y Honor 600 Pro revelados antes del lanzamiento
Honor 600 Pro presentado en China: cámara de 200 MP y batería de 8000 mAh
Honor 600 Smart Edition: Con cámara de 200 MP y batería de 8600 mAh
Descubren microbios que crean material de construcción a partir del suelo de Marte
Smartphone Xiaomi Air cancelado: cámara de 200 MP y cuerpo ultradelgado
Colores del iPhone 18 Pro revelados: el Dark Cherry se convierte en la tendencia principal