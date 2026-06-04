Xiaomi lanza un nuevo cabezal de ducha por solo 12 $

Xiaomi ha lanzado en el mercado chino un nuevo cabezal de ducha llamado Mijia Supercharged Shower Head. El dispositivo ya está disponible en JD.com y en las tiendas oficiales de la compañía por 79 yuanes (aproximadamente 12 $). Así lo informa Ixbt.com informa .

La característica principal del nuevo producto es su tecnología de aumento de presión del agua mediante microorificios. El agua pasa a través de una densa red de boquillas, lo que, según representantes de Xiaomi, permite mantener un flujo potente incluso con baja presión de agua.

El cabezal de ducha cuenta con un panel ampliado de 120 mm y 127 orificios. El dispositivo admite tres modos de flujo de agua diferentes. El cambio entre modos se realiza mediante un botón especial que puede operarse con una sola mano.

Cabe recordar que Xiaomi lanzó anteriormente un sistema de ducha completo en el mercado chino con un precio de 150 $. El nuevo Mijia Supercharged Shower Head destaca por su precio asequible y su eficiencia.