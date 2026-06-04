Ha surgido una gran novedad en el mercado de fichajes para los aficionados de la Juventus, uno de los gigantes más antiguos del fútbol italiano. Giorgio Chiellini, legendario defensa y actual director del club, ha confirmado oficialmente que el talentoso delantero serbio Dusan Vlahovic abandonará el equipo próximamente.

Según informes de los medios, el talentoso delantero de 26 años se ha negado categóricamente a renovar su contrato actual, que expira el 30 de junio de este año.

"Quiere un salario alto y no se quedará en Italia"

El directivo del club, Chiellini, comentó esta noticia inesperada y algo triste para los aficionados, explicando las razones de la salida del jugador:

"Esta situación es personalmente muy lamentable para mí. Realmente queríamos que Dusan se quedara en Turín y contribuyera al brillante futuro de nuestro equipo, ya que es uno de esos jugadores a los que verdaderamente les importa la Juventus y su destino. Sin embargo, está exigiendo un salario significativamente mayor en un nuevo contrato. Dadas las condiciones financieras actuales y la estructura salarial del campeonato italiano, es muy probable que no continúe su carrera en la Serie A", dijo Giorgio Chiellini.

Trayectoria y estadísticas de Vlahovic en la Juventus

Cabe recordar que el goleador serbio se unió al gigante turinés durante el mercado de fichajes de invierno de 2022. Desde entonces, se ha convertido en una de las principales armas ofensivas del equipo. Sus estadísticas en la Serie A son las siguientes:

Competición Estadística Partidos en la Serie A 19 partidos Goles marcados 7 goles Fecha de fin de contrato 30 de junio

Actualmente, varios otros clubes importantes de Europa han iniciado una seria puja por fichar al hábil delantero, que está a punto de convertirse en agente libre. Se espera que el nuevo equipo de Vlahovic se anuncie pronto.

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