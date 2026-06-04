ESPN publica el ranking actualizado de los mejores boxeadores del mundo

Se han presentado nuevos datos analíticos clave para los aficionados al boxeo profesional mundial y seguidores de los maestros del cuadrilátero. Considerado uno de los portales deportivos más prestigiosos de América, ESPN ha publicado su ranking oficial actualizado libra por libra (P4P) de los mejores boxeadores del planeta, independientemente de la categoría de peso.

Las grandes peleas recientes y los resultados inesperados han impactado inevitablemente en las posiciones de los boxeadores de élite en la lista general.

Usyk se mantiene segundo, Bivol regresa al top 10

La feroz competencia continúa en la cima del ranking. A pesar de lograr una victoria convincente sobre el representante neerlandés Rico Verhoeven, el icono del fútbol y boxeo ucraniano y estrella de los pesos pesados Oleksandr Usyk permanece en el segundo lugar de la lista.

Uno de los mayores cambios esta temporada involucra al ex campeón mundial indiscutido de los semipesados Dmitry Bivol. Derrotó al hábil boxeador alemán Michael Eifert para reincorporarse al top 10 mundial. Este resultado provocó que el legendario Saúl «Canelo» Álvarez saliera del top 10.

Top 10 de boxeadores profesionales del mundo

Al 3 de junio, la lista de líderes indiscutibles del boxeo profesional mundial según ESPN es la siguiente:

Naoya Inoue (Récord: 33-0, Japón) Oleksandr Usyk (Récord: 25-0, Ucrania) Jesse Rodriguez (Récord: 23-0, EE. UU.) David Benavidez (Récord: 32-0, EE. UU.) Shakur Stevenson (Récord: 25-0, EE. UU.) Dmitry Bivol (Récord: 25-1, Rusia) Devin Haney (Récord: 33-0, EE. UU.) Junto Nakatani (Récord: 32-1, Japón) Jaron Ennis (Récord: 35-0, EE. UU.) Jai Opetaia (Récord: 30-0, Australia)

Rey del ring: La leyenda japonesa del peso gallo Naoya Inoue merece elogios por mantener el primer lugar como líder indiscutible del boxeo mundial gracias a su racha invicta y sus fenomenales actuaciones en el ring.

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