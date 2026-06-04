El rival de Uzbekistán en el Mundial, RD Congo, empata con Dinamarca

Los partidos amistosos internacionales de selecciones se han intensificado de cara a la próxima Copa Mundial de la FIFA 2026. Las selecciones nacionales están aprovechando productivamente el breve parón antes del inicio del torneo para probar sus plantillas y esquemas tácticos. Uno de estos cruciales encuentros de preparación tuvo lugar en suelo polaco.

Un partido con contenido del rival de nuestros compatriotas

Integrada en el mismo grupo que la selección nacional de Uzbekistán para la fase final del próximo Mundial, la RD Congo se enfrentó a Dinamarca, uno de los representantes europeos más prestigiosos y peligrosos. En este intenso e intransigente duelo organizado en Polonia, no se marcaron goles y el encuentro finalizó con un empate muy disputado a 0-0.

Durante el partido, ambos seleccionadores rotaron sus alineaciones, probando a numerosos jugadores. La entrada desde el banquillo del reconocido defensa Aaron Wan-Bissaka en el conjunto congoleño demostró que la línea defensiva del equipo se ha reforzado considerablemente.

Alineaciones completas del encuentro

El cuerpo técnico utilizó a los siguientes jugadores en este amistoso:

RD Congo: Mpasi-Nzau, Kalulu (Wan-Bissaka, 87), Mbemba, Tuanzebe, Kapuadi, Mukau (Pickel, 70), Moutoussamy, E. Kayembe (Sadiqi, 55), Wissa (Mbuku, 87), Masuaku (J. Kayembe, 55), Bakambu (Banza, 70).

Dinamarca: Jørgensen, Kristensen, Provstgaard (Høgsberg, 81), Kristensen (Andersen, 57), Maehle, Jensen, Højbjerg (Froholdt, 57), Eriksen (Grønbæk, 74), Daramy, Dorgu (Osula, 46), Højlund (Høgh, 74).

Dato importante para los aficionados: Si bien es cierto que fue solo un amistoso, el hecho de que la RD Congo —futuro rival de nuestra selección en el Mundial— lograra frenar a una potente selección europea como Dinamarca, demuestra que a los pupilos de Fabio Cannavaro les esperan partidos sumamente serios y exigentes.

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