Chieftec presenta las cajas The Big One y Vista Max para 4 GPU en Computex

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Chieftec presenta las cajas The Big One y Vista Max para 4 GPU en Computex

En el Computex 2026, Chieftec presentó dos nuevas cajas: la Vista Max (GX-30B-OP) en formato Torre ATX y la The Big One (BA-30B-OP) en formato Torre E-ATX. Mientras que el primer modelo se centra en un diseño elegante y una refrigeración eficiente, el segundo está diseñado para estaciones de trabajo y configuraciones de servidores. Según Ixbt.com informa .

La Vista Max es una versión ampliada del modelo Vista anterior, equipada con cuatro ventiladores de 140 mm con iluminación ARGB. Una característica distintiva es la presencia de dos botones de encendido sincronizados: uno en el panel frontal y otro en la parte superior. Además, la parte inferior frontal de la caja permite instalar un ventilador adicional con ángulo ajustable.

La caja The Big One está diseñada para usuarios profesionales y admite placas base de hasta formato E-ATX. Cuenta con ocho ranuras de expansión para múltiples tarjetas PCIe, lo que permite instalar hasta cuatro tarjetas gráficas simultáneamente. También se ha instalado un soporte vertical especial en el interior de la caja para sujetar tarjetas gráficas pesadas.

Ambos nuevos modelos pueden alojar tarjetas gráficas modernas de hasta 420 mm de longitud. La The Big One tiene un ventilador de extracción adicional instalado en la parte trasera, que puede obstruir parcialmente los puertos de la tarjeta gráfica. El fabricante indicó que el precio de la caja The Big One será de aproximadamente 150 euros.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

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