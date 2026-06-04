Investigador y abogado detenidos en Namangan por aceptar un soborno de 40.000 dólares

La lucha para garantizar el estado de derecho en nuestro país y poner fin a todas las formas de corrupción continúa de manera constante. En particular, hay tolerancia cero hacia las acciones ilegales de los representantes del sistema de justicia. La última gran operación realizada por empleados del Servicio de Seguridad del Estado (SSE) en la región de Namangan es una clara prueba de ello.

Se estableció que un investigador del Departamento de Investigación de la Dirección Regional de Asuntos Internos de Namangan tenía la intención de malversar una gran suma de dinero en un caso penal bajo su supervisión. Se comprometió a resolver un caso penal abierto contra un joven ciudadano nacido en 2006, residente en el distrito de Chust, a su favor y cerrarlo completamente.

Un plan astuto que involucra a un abogado como intermediario

Para implementar este plan criminal y mantenerse en la sombra, el investigador involucró a un abogado que no tenía absolutamente ninguna conexión con el caso como cómplice. Conspiraron para exigir dinero en efectivo al padre del sospechoso a cambio de resolver el problema. 40.000 dólares estadounidenses fueron exigidos.

Basándose en información operativa recibida por las fuerzas del orden, los empleados del SSE planificaron una operación especial en el distrito de Chust, que se completó con éxito en dos etapas:

Primera etapa: Un miembro del Colegio de Abogados fue capturado in fraganti con pruebas físicas mientras recibía los 40.000 dólares solicitados del padre del joven sospechoso en el distrito de Chust.

Segunda etapa: La operación especial continuó inmediatamente, y el abogado detenido tomó su parte del dinero y entregó los 30.000 dólares estadounidenses restantes al investigador del Departamento de Investigación de la Dirección Regional de Asuntos Internos de Namangan, momento en el cual el investigador también fue capturado.

Criminales detenidos

La ley es igual para todos, y el estatus oficial o los títulos no otorgan privilegios a nadie. Tras este impactante incidente, se iniciaron procesos penales contra ambas personas y fueron aisladas de la sociedad.

Participantes en el caso penal Artículos del Código Penal Medida preventiva aplicada Investigador de la Dirección de Asuntos Internos Artículo 210 (Soborno) «Detención» medida preventiva Miembro del Colegio de Abogados Artículo 212 (Mediación en soborno) «Detención» medida preventiva

Actualmente, se están llevando a cabo acciones de investigación exhaustivas y profundas con respecto a las acciones ilegales de estas personas.

Opinión editorial: Las acciones de aquellos que ponen el destino y el futuro de un joven ciudadano a la venta por dinero, convirtiéndose en esclavos de la codicia mientras se supone que son defensores de la justicia, no cumplen con ningún estándar. Tales operaciones rápidas indican que los estándares de justicia siempre prevalecen en nuestra sociedad.

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