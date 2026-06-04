El Real Madrid dispuesto a pagar 15 millones de euros por Jose Mourinho

El club portugués Benfica confirmó haber recibido una oferta oficial del presidente del Real Madrid, Florentino Perez, respecto a Jose Mourinho. Según un comunicado enviado por el club lisboeta a la Comisión del Mercado de Valores de Portugal (CMVM), el club madrileño manifestó su disposición a pagar la cláusula de rescisión del contrato del especialista. Así lo informó Goal.com informe .

Estas acciones están directamente relacionadas con las elecciones presidenciales en el Santiago Bernabeu. El presidente saliente, Florentino Perez, está utilizando la opción de Jose Mourinho como una carta clave en su batalla contra su principal rival, Enrique Riquelme. Si Perez gana las elecciones el domingo, se formalizará el regreso del "Special One" a Madrid.

La directiva del Benfica no tiene intención de dejar ir a su entrenador gratis. El comunicado oficial indica que la cláusula de 15 millones de euros en el contrato de Jose Mourinho debe activarse para su regreso a La Liga. Esta cantidad equivale al salario anual reciente del entrenador en el club lisboeta.

El rival de Perez, Enrique Riquelme, había prometido fichar a las estrellas del Manchester City, Erling Haaland y Rodri, si ganaba las elecciones. En respuesta, Florentino Perez busca ganar la confianza de los socios del club presentando la candidatura de un entrenador experimentado.

Curiosamente, el miércoles circuló en las redes sociales un video en el que Jose Mourinho aceptaba regresar a Madrid. Posteriormente, el entrenador aclaró que el video fue creado utilizando IA (inteligencia artificial). A pesar de ello, la campaña de Perez continúa con sus esfuerzos promocionales sobre el regreso del especialista portugués.