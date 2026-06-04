El proyecto ITER se adelanta al calendario: el mayor reactor de fusión del mundo

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El proyecto ITER se adelanta al calendario: el mayor reactor de fusión del mundo

La construcción del Reactor Experimental Termonuclear Internacional (ITER) se adelanta seis meses al calendario. Así lo anunció el director del proyecto, Pietro Barabaschi. Según sus palabras, el ritmo de trabajo en el proyecto se ha duplicado efectivamente desde 2023. Informado por Ixbt.com noticias portal.

Mientras que anteriormente se tardaba aproximadamente un año y medio en ensamblar un módulo de sector, ahora es posible ensamblar dos de estos módulos cada seis meses. El volumen de trabajo completado en 2025 fue más del doble que el de cualquier año hasta 2023.

Barabaschi calificó este logro como un hito histórico para el proyecto y enfatizó que el concepto de ITER fue propuesto originalmente por el profesor Velikhov. Se espera que esta tecnología sirva como un "sol artificial", proporcionando a la humanidad energía ilimitada y limpia en el futuro.

Anteriormente, se informó de que el imán de 330 toneladas del reactor ITER se había enfriado con éxito hasta una temperatura de funcionamiento de -269 grados Celsius. Este logro se considera un paso importante hacia el inicio del proceso de fusión nuclear.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

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