Los procesos geopolíticos en el escenario político global y las relaciones diplomáticas entre las grandes potencias están adoptando nuevas formas cada día. En particular, tras el cambio de administración en la Casa Blanca, el diálogo entre EE. UU. y Rusia, así como la situación en torno a Ucrania, siguen estando en el centro de atención de los expertos internacionales y del público en general. El ministro de Asuntos Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, abordó estos temas en su última declaración, compartiendo sus opiniones sobre la nueva política de la Casa Blanca.

Según el jefe de la diplomacia rusa, las observaciones del secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, sobre la necesidad de seguir apoyando activamente a Ucrania indican que la posición de Washington no ha cambiado. En opinión de Lavrov, estas declaraciones muestran claramente que el conflicto, anteriormente etiquetado por la comunidad internacional como la "guerra de Biden", se ha convertido efectivamente ya en la "guerra de Trump".

Preparación para el diálogo y las oportunidades perdidas de Europa

Serguéi Lavrov recordó una vez más que Rusia siempre ha sido partidaria de un diálogo mutuamente igualitario y beneficioso. Sin embargo, ofreció una evaluación bastante crítica de las políticas que están llevando a cabo actualmente los líderes de la Unión Europea:

«Si Estados Unidos está genuinamente deseoso de dialogar, siempre estamos preparados para ello. Pero Europa, bajo la gestión actual de la élite, es, francamente, una causa perdida. Ocasionalmente, se escuchan voces desde allí que sugieren 'hablaremos eventualmente de todos modos', pero esto no es serio. Tenían muchas oportunidades favorables para mejorar la situación y establecer un diálogo, pero desafortunadamente, las desaprovecharon todas».

El ministro señaló que los contactos diplomáticos entre Moscú y Washington han revivido en cierta medida tras el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca. Como ejemplos se citaron las conversaciones telefónicas entre los líderes de los dos países, la reunión del jefe de la diplomacia rusa con su homólogo estadounidense en Riad, así como la cumbre de alto nivel celebrada en Alaska.

Choque entre promesas y planes reales

Serguéi Lavrov prestó especial atención a las contradicciones entre las declaraciones hechas por la nueva administración de EE. UU. y sus acciones reales. Según él, los representantes de Washington habían expresado anteriormente una posición completamente diferente.

Opiniones expresadas anteriormente (Posición de Trump) Situación práctica actual y declaraciones (Posición de Rubio) «Si yo fuera presidente, no habría guerra en Ucrania. Este es el error de Joe Biden; esta guerra no la necesita nadie y la gente está muriendo allí». Marco Rubio enfatizó en el Congreso que EE. UU. no es simplemente un mediador ordinario, sino un estado que apoya formal y plenamente a Ucrania.

El ministro ruso, afirmando que esta declaración del secretario de Estado de EE. UU. contradice las promesas de Donald Trump de poner fin a la guerra rápidamente, recordó un hecho importante como prueba. Según él, un programa especial a largo plazo del Pentágono para la ayuda militar y financiera a Ucrania ya ha sido aprobado oficialmente hasta 2029. Esto indica que los procesos no se detendrán en breve.

Comentario editorial: Se esperaban giros bruscos en la política global con el cambio de liderazgo en la Casa Blanca, pero la preservación de las direcciones estratégicas en la política exterior de EE. UU. muestra una gran diferencia entre las promesas y la política real.

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