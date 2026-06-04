Apple anuncia 1,4 billones de dólares en ventas a través de App Store

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Apple anuncia 1,4 billones de dólares en ventas a través de App Store

Apple publicó el informe anual del ecosistema de App Store en vísperas de la Worldwide Developers Conference (WWDC) que tendrá lugar la próxima semana. Según el gigante tecnológico, el volumen total de transacciones y ventas a través de App Store en 2025 superó los 1,4 billones de dólares. Esta cifra es significativamente mayor que el resultado del año pasado de 1,3 billones de dólares. Techcrunch.com informa .

La compañía señala que el 90 % de esta enorme cantidad proviene de transacciones en las que no se pagó ninguna comisión a Apple. Según el informe, 1,1 billones de dólares correspondieron a la venta de bienes físicos y servicios, mientras que 149 mil millones de dólares se atribuyeron a productos digitales. Las ventas de productos digitales aumentaron respecto a los 131 mil millones de dólares del año anterior, y es en esta área donde Apple cobra una comisión del 15 % al 30 %, dependiendo del tamaño y tipo de negocio.

Además, los ingresos publicitarios dentro de las aplicaciones alcanzaron los 151 mil millones de dólares en 2025. La plataforma App Store es utilizada semanalmente por un promedio de 850 millones de usuarios de 175 países de todo el mundo. Apple destaca específicamente que 40 de las 100 aplicaciones más populares tienen capacidades de inteligencia artificial (IA) y muestran un crecimiento más rápido en comparación con otras aplicaciones.

Este informe sienta las bases para los grandes anuncios esperados en la WWDC, incluidas las actualizaciones del sistema Siri y la integración profunda de tecnologías de IA en los sistemas operativos. En cuanto al crecimiento regional, las ventas a través de App Store se han duplicado en China y han aumentado más del triple en EE. UU. y Europa en los últimos seis años.

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Nodirbek Razzokov
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